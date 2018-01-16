Вопрос развязок на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова обсудят с автомобилистами

Общественники и руководство минтранса обсудят безопасность движения на Московском шоссе и проспекте Кирова. Напомним, движение по отремонтированной кольцевой развязке этих улиц открыли в сентябре 2017 года. С тех пор самарские автомобилисты жалуются на то, что ездить по этому участку дороги неудобно. Они отмечают, что дорогу сделали слишком узкой и на скорости поворачивать с проспекта Кирова на Московское шоссе сложно. Из-за этого на Московском шоссе возникают пробки.

В ноябре 2017 года врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин пояснял, что кольцо было построено по проекту, соответствующему ГОСТу. Никаких нарушений при проектировании и строительстве допущено не было. Развязка не предполагает скоростного движения, напротив, перед поворотом автомобилисты, по замыслу проектировщиков, должны снижать скорость и не создавать аварийных ситуаций. Поэтому развязку тогда расширять не стали.