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Волжский русский народный хор готовится к фан-фесту

Один из самых ярких музыкальных символов Самары - Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова примет участие в Фестивале болельщиков мирового футбольного первенства.
Приветствовать гостей он будет на церемонии открытия 14 июня, а также 17, 21, 23, 25 июня и 7 июля на площади имени Куйбышева. 10 и 11 июля коллектив выступит в Сочи, на площади у Южного мола Морского порта.

В программе фестиваля хор представит народные песни и танцы: лирические, игровые, шуточные, хороводные. Исполнит и легендарные, и новые постановки. Выступления будут разного объема: на 10, 20 и 40 минут. В большой программе артисты планируют исполнить 20 - 25 произведений.

- Мы выбирали самые эмоциональные и яркие песни, проверенные большими праздниками, - рассказала главный хормейстер Государственного Волжского русского народного хора Наталья Кузнецова. - Лирические полотна мы не брали, зрители не в том состоянии - их нужно подогревать и готовить, чтобы они ярче «болели».

Коллектив готовится преодолеть возможные трудности заранее.

- Сложности в подготовке заключаются в том, что будет задействовано много артистов, максимальное количество - 85 человек, - рассказала Наталья Кузнецова. - Очень важно четко спланировать последовательность выхода на сцену. 11 и 13 июня будем репетировать выходы-входы, нужные ракурсы и так далее. Мы не беспокоимся за свое исполнение - его выверяем каждый день, но нужно предусмотреть все технические тонкости.

Артисты с гордостью говорят о своем участии в фестивале.

- Это знаковое событие для региона в целом, - отметил Дмитрий Сафронов. - Футбол - религия миллионов, каждому мальчишке известна эта игра. Нашему коллективу спорт очень близок: почти все посещают тренажерные залы, бассейны, секции. У двоих есть образование в сфере фитнеса. Выступать для иностранной публики - большая ответственность. Репетируем по несколько часов каждый день.

- Мы очень гордимся, что участвуем в таком мероприятии, важном не только для Самары, но и для всей России, - поддерживает коллегу заслуженная артистка РФ, солистка Людмила Дюдяева. - Нам приятно, что через наше творчество болельщики со всего мира познакомятся с самарской культурой. Мы подготовили номера о России, конечно, прозвучит «Издалека долго течет река Волга...». Будем прославлять свою страну, свой любимый город. Не думаю, что языковой барьер помешает зрителям воспринимать наши песни: музыка не имеет границ.

Комментарий
Виталий Натаров, директор Государственного Волжского русского народного хора:
- В первую очередь будем использовать золотой фонд - наши хиты. Мы должны показать во всей красе родной регион. Эти композиции нашего репертуара хорошо известны самарской публике, но для приехавших гостей они, скорее всего, прозвучат впервые.
Дата: 10 июня 2018 , 09:13
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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