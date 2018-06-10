Волжский русский народный хор готовится к фан-фесту
Один из самых ярких музыкальных символов Самары - Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова примет участие в Фестивале болельщиков мирового футбольного первенства.
Приветствовать гостей он будет на церемонии открытия 14 июня, а также 17, 21, 23, 25 июня и 7 июля на площади имени Куйбышева. 10 и 11 июля коллектив выступит в Сочи, на площади у Южного мола Морского порта.
В программе фестиваля хор представит народные песни и танцы: лирические, игровые, шуточные, хороводные. Исполнит и легендарные, и новые постановки. Выступления будут разного объема: на 10, 20 и 40 минут. В большой программе артисты планируют исполнить 20 - 25 произведений.
- Мы выбирали самые эмоциональные и яркие песни, проверенные большими праздниками, - рассказала главный хормейстер Государственного Волжского русского народного хора Наталья Кузнецова. - Лирические полотна мы не брали, зрители не в том состоянии - их нужно подогревать и готовить, чтобы они ярче «болели».
Коллектив готовится преодолеть возможные трудности заранее.
- Сложности в подготовке заключаются в том, что будет задействовано много артистов, максимальное количество - 85 человек, - рассказала Наталья Кузнецова. - Очень важно четко спланировать последовательность выхода на сцену. 11 и 13 июня будем репетировать выходы-входы, нужные ракурсы и так далее. Мы не беспокоимся за свое исполнение - его выверяем каждый день, но нужно предусмотреть все технические тонкости.
Артисты с гордостью говорят о своем участии в фестивале.
- Это знаковое событие для региона в целом, - отметил Дмитрий Сафронов. - Футбол - религия миллионов, каждому мальчишке известна эта игра. Нашему коллективу спорт очень близок: почти все посещают тренажерные залы, бассейны, секции. У двоих есть образование в сфере фитнеса. Выступать для иностранной публики - большая ответственность. Репетируем по несколько часов каждый день.
- Мы очень гордимся, что участвуем в таком мероприятии, важном не только для Самары, но и для всей России, - поддерживает коллегу заслуженная артистка РФ, солистка Людмила Дюдяева. - Нам приятно, что через наше творчество болельщики со всего мира познакомятся с самарской культурой. Мы подготовили номера о России, конечно, прозвучит «Издалека долго течет река Волга...». Будем прославлять свою страну, свой любимый город. Не думаю, что языковой барьер помешает зрителям воспринимать наши песни: музыка не имеет границ.
Комментарий
Виталий Натаров, директор Государственного Волжского русского народного хора:
- В первую очередь будем использовать золотой фонд - наши хиты. Мы должны показать во всей красе родной регион. Эти композиции нашего репертуара хорошо известны самарской публике, но для приехавших гостей они, скорее всего, прозвучат впервые.
Приветствовать гостей он будет на церемонии открытия 14 июня, а также 17, 21, 23, 25 июня и 7 июля на площади имени Куйбышева. 10 и 11 июля коллектив выступит в Сочи, на площади у Южного мола Морского порта.
В программе фестиваля хор представит народные песни и танцы: лирические, игровые, шуточные, хороводные. Исполнит и легендарные, и новые постановки. Выступления будут разного объема: на 10, 20 и 40 минут. В большой программе артисты планируют исполнить 20 - 25 произведений.
- Мы выбирали самые эмоциональные и яркие песни, проверенные большими праздниками, - рассказала главный хормейстер Государственного Волжского русского народного хора Наталья Кузнецова. - Лирические полотна мы не брали, зрители не в том состоянии - их нужно подогревать и готовить, чтобы они ярче «болели».
Коллектив готовится преодолеть возможные трудности заранее.
- Сложности в подготовке заключаются в том, что будет задействовано много артистов, максимальное количество - 85 человек, - рассказала Наталья Кузнецова. - Очень важно четко спланировать последовательность выхода на сцену. 11 и 13 июня будем репетировать выходы-входы, нужные ракурсы и так далее. Мы не беспокоимся за свое исполнение - его выверяем каждый день, но нужно предусмотреть все технические тонкости.
Артисты с гордостью говорят о своем участии в фестивале.
- Это знаковое событие для региона в целом, - отметил Дмитрий Сафронов. - Футбол - религия миллионов, каждому мальчишке известна эта игра. Нашему коллективу спорт очень близок: почти все посещают тренажерные залы, бассейны, секции. У двоих есть образование в сфере фитнеса. Выступать для иностранной публики - большая ответственность. Репетируем по несколько часов каждый день.
- Мы очень гордимся, что участвуем в таком мероприятии, важном не только для Самары, но и для всей России, - поддерживает коллегу заслуженная артистка РФ, солистка Людмила Дюдяева. - Нам приятно, что через наше творчество болельщики со всего мира познакомятся с самарской культурой. Мы подготовили номера о России, конечно, прозвучит «Издалека долго течет река Волга...». Будем прославлять свою страну, свой любимый город. Не думаю, что языковой барьер помешает зрителям воспринимать наши песни: музыка не имеет границ.
Комментарий
Виталий Натаров, директор Государственного Волжского русского народного хора:
- В первую очередь будем использовать золотой фонд - наши хиты. Мы должны показать во всей красе родной регион. Эти композиции нашего репертуара хорошо известны самарской публике, но для приехавших гостей они, скорее всего, прозвучат впервые.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 июня 2018
145
9 июня 2018
275
9 июня 2018
795
9 июня 2018
291
9 июня 2018
540
9 июня 2018 , 18:05
275
Заявки подали свыше 12 тысяч человек. Конкурс составил шесть человек на место.
9 июня 2018 , 18:41
277
В среду, 13 июня, в 12:00 на тренировочной базе «Крыльев» (улица...
9 июня 2018 , 16:32
795
У него отсутствовали документы на хищное животное, а сама рысь осенью прошлого года сбежала из...
9 июня 2018 , 13:31
291
Самые заметные новости недели с 4 по 9 июня, по версии sgpress.ru . ...
9 июня 2018 , 15:14
254
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
9 июня 2018 , 12:29
325
На тротуары уложили плитку, рядом установили новые фонари.
9 июня 2018 , 12:27
237
В 2018 году ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начнет поэтапное внедрение в сферу...
9 июня 2018 , 17:29
250
Киноленты представят на суд зрителей 20 июня, накануне игры между сборной с "зеленого...
9 июня 2018 , 12:16
540
Демонтаж конструкций начался в субботу, 9 июня.
10 июня 2018 , 09:13
145
Один из самых ярких музыкальных символов Самары - Государственный Волжский русский народный хор...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
7064
8
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5473
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
11 мая 2018
4183
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
28 мая 2018
2512
3
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
9 июня 2018
2386
На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму.
9 июня 2018
254
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
11 мая 2018
584
Как далеко может зайти цифровизация современного общества, и какими последствиями это нам...
11 мая 2018
621
Схему движения маршрута изменили с пятницы, 11 мая.
11 мая 2018
729
Пропуска необходимы для автотранспорта жителей и предприятий, зарегистрированных в Ленинском,...
11 мая 2018
826
Самые заметные новости недели с 7 по 11 мая, по версии sgpress.ru.