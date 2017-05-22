Волжский проспект планируют открыть в эту среду

Как сообщает пресс-служба ОАО «ПТС», в ходе ремонта участка теплосети на Волжском проспекте была произведена замена 120 метров теплосети, выполнена реконструкция строительной конструкции тепловой камеры, также установлены 2 новых неподвижных опоры и 4 сильфонных компенсатора. Известно, что ремонт теплосети был синхронизирован с сверхплановыми работами на соседних сетях водоснабжения.