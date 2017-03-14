Волжский народный хор выступит в Кремле

В концерте в Москве примут участие прославленные народные художественные коллективы страны. Одним из них станет Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова.- Знаменательно, что выступать на самой престижной сцене страны мы будем в год своего юбилея, - говорит директор хора Виталий Натаров. - Наш хор был создан в феврале 1952 года решением Правительства РСФСР. Мы постараемся достойно представить наш регион во время трехчасового концерта, в котором будет участвовать более десятка ансамблей со всей России.Вести грандиозный спектакль на кремлевской сцене доверили ведущему солисту Волжского народного хора Сергею Каныгину. Он будет исполнять роль гусляра, который рассказывает о народах и народностях нашей страны и об их многовековой культуре.А сейчас артисты совершенствуют свое мастерство во время напряженных репетиций. Хор покажет в столице свои лучшие номера, которые составляют гордость коллектива. На концерте в Кремле прозвучат песни о Волге и о широкой душе волгарей, такие как «Дубинушка» и «Есть на Волге утес». Артисты балета исполнят танцевальную композицию в костюмах жителей Самарской губернии.В дальнейшем проведение фестиваля-смотра народных коллективов страны планируется сделать регулярным.