Волжский народный хор участвует в программе кинофестиваля «Соль земли»

В рамках Всероссийского фестиваля документального кино «Соль земли», появившегося в Самаре десять лет назад при поддержке правительства Самарской области, проходят мероприятия в городах и селах области.



Так, 24 апреля в ДК поселка Кинельский состоялся показ фильмов фестиваля. Его сопровождало выступление Государственного Волжского русского народного хора им. Петра Милославова. Коллектив исполнил песни «Ивушка», «У нас в родном краю», «Я лечу над Россией», вокально-хореографическую мозаику на волжские темы и другие номера своей новой программы, подготовленной специально к юбилею прославленного коллектива. В год празднования своего 65-летнего юбилея Государственный Волжский русский народный хор им.П.Милославова представляет самарцам концертную программу «Выйду к Волге на заре». Ее премьера прошла 17 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета.



В этом году планируется еще несколько мероприятий в Самарской области в рамках фестиваля «Соль земли» с участием Волжского хора. Фестиваль направлен на воспитание патриотизма, развитие уважения и любви к родному краю и к своим корням, а выступление Государственного Волжского русского народного хора гармонично подчеркивает и раскрывает его предназначение.



Напомним, что торжественное праздничное мероприятие, посвященное 65-летию легендарного коллектива, состоится в ноябре.