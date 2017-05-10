Волжский народный хор радовал самарцев своими выступлениями на мероприятиях, посвященных Дню Победы
8 и 9 мая на площади им. В.Куйбышева в концертных программах «Мы великой Победы песни будем петь вместе!» и «Мы едины в победном строю!» Волжский хор исполнил самые известные песни военных лет: «Смуглянка», «Казаки в Берлине», «Солнце
скрылось за горою», «Ехал я из Берлина».
Танцевальная группа коллектива познакомила самарцев с хореографическими постановками: «У стен Рейхстага» и «Казачий пляс».Завершая праздничный концерт, под звуки салюта Волжский хор исполнил песни «День Победы» и «Поклонимся Великим тем годам».
Тысячи зрителей аплодировали прославленному коллективу и подпевали любимые многими поколениями песни.
Также 9 мая у речного вокзала Волжский хор принял участие в проводах Самарского знамени по маршруту Самара-Сызрань – Москва - Сирия и поприветствовал крестный ход «Величальной гостям». Собравшиеся на набережной провожающие знамя самарцы могли насладиться песнями о Самаре и о великой русской реке, исполненными солистами хора.
скрылось за горою», «Ехал я из Берлина».
Танцевальная группа коллектива познакомила самарцев с хореографическими постановками: «У стен Рейхстага» и «Казачий пляс».Завершая праздничный концерт, под звуки салюта Волжский хор исполнил песни «День Победы» и «Поклонимся Великим тем годам».
Тысячи зрителей аплодировали прославленному коллективу и подпевали любимые многими поколениями песни.
Также 9 мая у речного вокзала Волжский хор принял участие в проводах Самарского знамени по маршруту Самара-Сызрань – Москва - Сирия и поприветствовал крестный ход «Величальной гостям». Собравшиеся на набережной провожающие знамя самарцы могли насладиться песнями о Самаре и о великой русской реке, исполненными солистами хора.
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