Волжский народный хор радовал самарцев своими выступлениями на мероприятиях, посвященных Дню Победы

Танцевальная группа коллектива познакомила самарцев с хореографическими постановками: «У стен Рейхстага» и «Казачий пляс».Завершая праздничный концерт, под звуки салюта Волжский хор исполнил песни «День Победы» и «Поклонимся Великим тем годам».Тысячи зрителей аплодировали прославленному коллективу и подпевали любимые многими поколениями песни.Также 9 мая у речного вокзала Волжский хор принял участие в проводах Самарского знамени по маршруту Самара-Сызрань – Москва - Сирия и поприветствовал крестный ход «Величальной гостям». Собравшиеся на набережной провожающие знамя самарцы могли насладиться песнями о Самаре и о великой русской реке, исполненными солистами хора.