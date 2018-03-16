Волжский хор примет участие в фестивале «Танцуй и пой, моя Россия!»

Этот фестиваль пройдет в нашей стране во второй раз. Он направлен на возрождение и развитие академических коллективов народного творчества.На главной сцене страны вместе с нашими земляками выступят прославленные государственные хоровые и танцевальные коллективы России, такие как хор имени М. Пятницкого, ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, театр танца «Гжель», детский ансамбль песни и танца имени Локтева, ансамбль песни и танца Донских казаков имени А. Квасова, Омский русский народный хор, ансамбль танца Республики Кабардино-Балкария «Кабардинка», ансамбль песни и танца Республики Коми им. В. Морозова «Асъя Кыа» («Утренняя заря»), Бурятский национальный театр «Байкал», хор Сретенского монастыря и другие.Организаторы фестиваля обещают масштабный и мощный праздник народного вокального, танцевального и музыкального искусства с интереснейшим сценарием-действом и оформлением в виде художественного повествования, декорациями и спецэффектами. Нововведением фестиваля этогогода станет то, что каждый коллектив-участник представит, помимо своих популярных композиций, еще и премьеру. Телеверсия фестиваля будет показана на телеканале «Россия 1».