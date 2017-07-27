Волжские казаки отправились в конный поход «на Сибирь»
Это второй этап проекта «Дорогами атамана Ермака».
В четверг, 29 июля, на самарской площади Славы провожали участников казачьего конного похода. Начался второй этап культурно-просветительного военно-исторического проекта «Дорогами атамана Ермака», посвященный памяти Ермака Тимофеевича Токмака и казаков - участников Сибирского похода 1581 – 1585 годов, положившего начало русскому освоению Сибири.
- Мы пойдем по пути наших предков, - сообщил походный атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян. - Основные цели проекта «Дорогами Атамана Ермака» - укрепление единства российской нации, возрождение исторических и укрепление дружественных связей российского казачества, патриотическое воспитание молодежи и возрождение традиций казачьей культуры. В июне, на первом этапе проекта, казаки прошли на гребных стругах по Волге и Усе. А теперь наше «войско» повторит путь, пройденный участниками Сибирского похода Ермака. В дорогу из Самары отправляются 55 казаков в возрасте от 9 до 72 лет, 25 подготовленных к дальнему переходу лошадей и 15 единиц техники. Путь тяжелый: Поволжье, Уральские горы, Западная Сибирь. Финишируем у старого русла Иртыша. На пути запланировано много встреч. Этим походом мы ставим задачу поддержать интерес к отечественной истории.
Организаторами похода выступают Волжское войсковое и Самарское окружное казачьи общества. Поддержку оказывают Федеральное агентство по делам национальностей и правительство Самарской области. Конный этап похода пройдет с 27 июля по 9 августа по территориям Самарской, Свердловской, Тюменской областей, Пермского края, Республики Удмуртия. Финальной точкой станет поселок Вагай Тюменской области, где на берегу реки Иртыш погиб Ермак, и где проходят ежегодные мероприятия, посвященные его памяти.
В четверг, 29 июля, на самарской площади Славы провожали участников казачьего конного похода. Начался второй этап культурно-просветительного военно-исторического проекта «Дорогами атамана Ермака», посвященный памяти Ермака Тимофеевича Токмака и казаков - участников Сибирского похода 1581 – 1585 годов, положившего начало русскому освоению Сибири.
- Мы пойдем по пути наших предков, - сообщил походный атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян. - Основные цели проекта «Дорогами Атамана Ермака» - укрепление единства российской нации, возрождение исторических и укрепление дружественных связей российского казачества, патриотическое воспитание молодежи и возрождение традиций казачьей культуры. В июне, на первом этапе проекта, казаки прошли на гребных стругах по Волге и Усе. А теперь наше «войско» повторит путь, пройденный участниками Сибирского похода Ермака. В дорогу из Самары отправляются 55 казаков в возрасте от 9 до 72 лет, 25 подготовленных к дальнему переходу лошадей и 15 единиц техники. Путь тяжелый: Поволжье, Уральские горы, Западная Сибирь. Финишируем у старого русла Иртыша. На пути запланировано много встреч. Этим походом мы ставим задачу поддержать интерес к отечественной истории.
Организаторами похода выступают Волжское войсковое и Самарское окружное казачьи общества. Поддержку оказывают Федеральное агентство по делам национальностей и правительство Самарской области. Конный этап похода пройдет с 27 июля по 9 августа по территориям Самарской, Свердловской, Тюменской областей, Пермского края, Республики Удмуртия. Финальной точкой станет поселок Вагай Тюменской области, где на берегу реки Иртыш погиб Ермак, и где проходят ежегодные мероприятия, посвященные его памяти.
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