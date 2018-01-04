Волжанин в городе на Волге: мужской разговор с чемпионом ММА Владимиром Минеевым в Самаре

Сейчас Владимиру Минееву 27 лет, и он один из топовых нокаутеров российской промоутерской компании Fight Nights. На его счету 9 профессиональных побед в ММА (смешанные единоборства) и всего одно поражение в бою с бразильцем Майкелом Фалканом в декабре 2016 года. Справедливости ради стоит сказать, что в том поединке победу Фалкану отдали решением большинства судей. Сломать Волжанина бразильцу не удалось, а уже в апреле 2017 года Владимир взял реванш, отправив Майкела в нокаут в первом же раунде.





В отличие от большинства боевых звезд мирового уровня Владимир Минеев остается парнем из Ульяновска и доказывает, что он настоящий Волжанин. Поэтому в начале минувшего ноября Владимир Минеев приехал в город на Волге – Самару, где по-мужски поговорил со своими поклонниками в продюсерском центре Strelka Hall. Чемпион честно ответил на все вопросы sgpress.ru.































На вершине дует ветер

Путь бойца Владимир начал со школьных коридоров, где он постоянно дрался со сверстниками. Волжанин не стесняется рассказывать, что раздавал и получал тумаки порой по три раза на дню, даже когда ходил в магазин. Очевидно, со временем уличные хулиганы выучили маршруты Владимира и стали обходить эти улицы стороной, ведь он занимался кикбоксингом с раннего детства.

- Я поставил себе цель и каждую секунду приближался к ней. Я тогда не мечтал о дорогих машинах, часах или квартире в Москве. Об этом задумался только потом. Сначала я просто хотел стать великим в спорте. Как и любой человек, на своем пути я встречал преграды и четко понимал ситуацию. Достигнув цели, ты смотришь на нее по-другому. Знаете, иногда видишь гору, и издали она представляется такой величественной, благородной, с белоснежной вершиной. А когда взберешься наверх, то видишь грязь, холодно, дует ветер, и уже не так все красиво, как казалось снизу, - объясняет Волжанин.

Многие ошибочно считают, что бойцы смешанных единоборств – это очень богатые люди. Небезосновательно, ведь к смешанным единоборствам сейчас приковано внимание всего мира. ММА (от английского Mixed Martial Arts) – это боевые искусства, сочетающие в себе кикбоксинг, борьбу, бокс и другие виды единоборств. До 90-х годов ММА не могла похвастаться значительной популярностью в мире, а сегодня этим видом спорта занимаются ребята почти из каждого двора. Профессиональные поединки собирают у экрана миллионы зрителей, но далеко не все бойцы ММА зарабатывают миллионы.





- Не всегда в нашей стране, да и в мире, хорошие спортсмены получают денежные контракты. Даже если смотреть на зарубежные промоушены, например, UFC, то, за вычетом налогов и всех расходов, бойцы от нас в финансовом статусе ничем не отличаются, - рассказывает Владимир Минеев.

































Кто круче?

В силу особенностей этого вида спорта, ММА – занятие не для слабохарактерных и довольно опасное. Помните фильм «Кровавый спорт» с Жан-Клод Ван Даммом, где на турнире кумитэ мастера различных видов единоборств вышибали друг из друга дух? Помните, как уборщики отмывали залитое кровью татами почти после каждого боя? В начале 90-х нам казалось это чем-то фантастическим и немыслимым. А ведь ММА – это и есть кровавый спорт с самыми жесткими правилами. Так почему же Владимир Минеев из кикбоксинга перешел в смешанные единоборства?





- Люди всегда хотели выяснить, кто сильнее: боксер или каратист, боец или борец. Это заложено в нас на уровне какого-то животного интереса. Постепенно все внимание зрителей перешло на смешанные единоборства, и мне самому стало любопытно. Я приходил в зал и наблюдал за тренировкой бойцов ММА. Я видел их огрехи в ударной технике, но понимал, что они могут легко сделать проход в ноги, провести удушающий прием или болевой. Ты можешь быть чемпионом мира по кикбоксингу, но тебя может легко побороть боец ММА. Поэтому у меня появилась мотивации, захотелось достичь успеха в этом виде спорта, - объясняет Владимир Минеев.























В чем сила, Волжанин?

Как поклонник ММА я нередко замечал, что в поединках двух бойцов с одинаковой техникой выигрывает тот, кто выглядит увереннее и в чьих в глазах горит огонь. Владимир Минеев подтвердил – часто в бою все решает психологическая устойчивость спортсмена.

- Это имеет большое значения для бойца. Почему тот же самый Коннор Макгрегор победил Жозе Альдо? Я считаю, что еще до боя Коннор морально вывел чемпиона из себя. Альдо вышел на бой с таким большим страхом проиграть, что проиграл, - считает Волжанин.

Бразилец Жозе Альдо был бессменным чемпионом полулегкого веса UFC с 2009 по 2015 год. В декабре 2015 года ирландец Коннор Макгрегор отправил его в нокаут на 13 секунде первого же раунда. Перед этим почти на протяжении года Макгрегор в многочисленных интервью морально давил на Альдо и обещал разделаться с ним, как с ребенком. Это подкосило Жозе морально, в итоге – Коннор победил и стал новой легендой ММА. Проигрыш для бойца – всегда тяжелое испытание. Как я отмечал выше, Владимир Минеев тоже проходил через это. Но Волжанин считает это бесценным опытом, а не поводом для депрессии.





Страх – это нормально - В карьере бойца бывает и такое. Но для меня - это мотивирующий момент. Поражение обращает внимание на твои недоработки, обнажает те области тьмы, на которые ты закрывал глаза. Это время бессонных ночей и самоанализа. Самое гадкое чувство: идти на бой, не подготовившись. Можно попытаться поймать волну и импровизировать, но, как правило, это не работает, - делится опытом Владимир Минеев.

Самое большое заблуждение молодых парней, занимающихся спортом, в том, что они сильнее других. Большие мышцы и навыки бойца вовсе не гарантируют победу в уличной драке. Поэтому Волжанин убежден, что силой вопросы решать нельзя. Владимир Минеев привел пример из жизни.

- Мне не нравилось, что у меня под окном курили школьники. Но что я мог им сделать? Не применять же силу. Поэтому я просто облил их водой и пообещал, что в следующий раз оболью зеленкой. Они перестали курить возле моего дома. Нужно проявлять гражданскую позицию и бороться с несправедливостью, но действовать нужно умом, хитростью, а не силой, - убежден Владимир Минеев.

Страх, по мнению Волжанина, - это помощник.





Блиц: - Боялся ли я своих соперников? Конечно. Но в такие моменты я вспоминаю деда, который воевал в Великой Отечественной. Наверное, он тоже боялся немцев, которые шли на него с пулеметами самых последних моделей. Но дед не бежал от них. В спорте, чтобы не бояться, нужно готовиться и быть уверенным в себе. Страх проиграть мотивирует тебя, заставляет тщательно планировать бой, анализировать его максимально. Если ты готов и все для этого сделал, то вся Вселенная будет тебе помогать, - уверен Волжанин.

- Стойка или партер?

- Мне просто нравится драться.

- Завтрак чемпиона?

- Он не всегда бывает.

- Тренировки утром или вечером?

- И утром, и вечером.

- Самый интересный соперник?

- Последний мой поединок с Андреасом Михайлидисом получился интересным. С Ясуби Эномото был хороший бой.

- Сколько раз в неделю вы тренируетесь?

- Когда готовлюсь к бою, тренируюсь два раза в день, всего 10 раз в неделю.

- Как быстро восстановиться после тяжелых боев?

- Наверное, все, как у всех, в первую очередь, эмоциональная разгрузка. Больше всего помогает восстановиться – победа в бою.