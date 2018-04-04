«Волжане-СамГТУ» вышли в четвертьфинал Премьер-лиги КВН

В понедельник, 2 апреля, в Москве прошла одна из игр 1/8 финала Премьер-лиги КВН. В четвертьфинал прошли три команды. Среди них - «Волжане-СамГТУ» из Самары.



Своими впечатлениями от игры поделились участники команды Андрей Лаврентьев, Роман Умудов и Виктор Федькин.



- Мы участвуем в Премьер-лиге третий сезон. Это создает определенную трудность, потому что от тебя ждут большего, жюри сложнее удивить. Однако у нашей команды есть своя фишка – мы разыгрываем на сцене жизненные, бытовые ситуации, используем узнаваемые образы, которые близки зрителю. Наверное, это и располагает к нам людей, - рассказали ребята. - Считаем, что игра прошла хорошо, была мощная поддержка болельщиков. Приехали два автобуса. А после соревнования к нам подошел Азамат Мусагалиев (юморист, телеведущий, участник шоу «Однажды в России». - Прим. sgpress.ru) и сказал, что ему понравилось. Это очень приятно. Поэтому у нас боевой настрой, приложим все силы, чтобы победить.



Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов добавил, что в нашем регионе последние 1,5 года произошел значительный скачок в развитии движения КВН.



- У нас есть ЮНИОР-лига, областная студенческая лига. Недавно появилась и Лига трудовой молодежи для тех, кто не успел поучаствовать в клубе в студенчестве. Работая на предприятии, теперь можно играть в КВН. Считаю, что это игра, которая объединяет молодежь. Один из участников команды КВН «СОК» как-то сказал такую фразу: «КВН – это интеллектуальный спорт. Он и развивает, и одновременно дает возможность соревноваться». Ребята совершенствуют свои навыки, приобретают дополнительные и ищут себя. Возможно, в инженере скрывается отличный сценарист или будущий телевизионный продюсер, - сказал Сергей Ларионов. - «Волжане СамГТУ» - опытная команда, которая начинала играть в КВН со школьной скамьи, в самарской ЮНИОР-лиге. Сейчас ребята прошли в четвертьфинал. Это стало возможно благодаря большому творческому потенциалу команды. Также хочется поблагодарить за поддержку администрацию Самары.



Игры четвертьфинала пройдут в Москве 14-15 мая.