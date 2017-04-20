Волонтеры-сурдопереводчики готовятся к чемпионату мира по футболу в Самаре

Пока обучение проходят 25 человек. Активисты изучают не только язык жестов, но и самарское краеведение.- Это замечательная идея, которая позволит нам получить новый опыт, - рассказала sgpress.ru студентка Ксения Трифонова. - Мы изучаем маршруты, по которым будем проводить экскурсии для слабослышащих людей. Надеюсь, что мы будем полезны. Занятия проходят в рамках областного проекта "Язык дружбы". Организацией мероприятий занимаются ассоциация «Социальная защита детей-инвалидов» и Центр привлечения и подготовки городских волонтеров.