Волонтеры обустроили пляжную зону на реке Самаре

Жители поселка Падовка получили три модуля для отдыха и предложение: давайте соблюдать здесь чистоту и порядок.



На берегу реки Самары, где давно уже принимает многочисленных отдыхающих стихийный пляж поселка Падовка Кировского района, прошла волонтерская акция «Золотая рыбка». Здесь наведен порядок и установлены три модуля для отдыха. Это результат городского природоохранного проекта «Самарский берег», который в течение года реализует самарский учебный центр экологии и безопасности при поддержке администрации города, Кировского района, отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления.



Везде, где есть удобный проезд транспорта к береговым зонам, стихийно образуются места отдыха. Территории, увы, замусориваются, вытаптываются, нередки здесь и возгорания. Как снизить рекреационную нагрузку на прибрежные экосистемы? Авторы проекта предложили делать это регулированием туристического потока. Надо обустроить несколько мест отдыха и тем самым привлечь людей на эти участки, другие же природные территории останутся сохраненными от неконтролируемого нашествия.



Жители поселка вместе с волонтерами уже провели 2 акции по уборке берега реки, стали участниками мастер-классов по разъяснению правил поведения в водоохранных зонах, получили информацию о значимости этих объектов для жителей города. А теперь на берегу установлены три комплекта для отдыха. В них входят оформление места подъезда; информационный стенд, регламентирующий правила поведения в водоохранной зоне; устройство каменного костровища, скамейка и навес, контейнер для мусора.



В волонтерской акции участвовали школьники и учителя, студенты и местные жители - более 60 человек. Символический паспорт зеленой зоны был вручен управляющей микрорайоном Падовка Ольге Учаевой. Чтобы жители поселка не забывали заглядывать в этот документ и поддерживать на своем пляже полный порядок.