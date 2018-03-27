Волонтеров в Самаре учат английскому и испанскому
В Самаре началось обучение иностранным языкам городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Занятия идут в одном из корпусов Самарского государственного социально-педагогического университета.
Двухмесячный курс английского языка по сменам осваивают 700 слушателей. Одна из «фишек» программы - погружение в разговорную речь с помощью носителей языка. Например, молодой преподаватель-индонезиец с зимним именем Джэньюари («январь» по- английски) с энтузиазмом обучает будущих волонтеров Чемпионата.
- Мои студенты очень умные, но с разным уровнем подготовки. Я должен научить их понимать живой язык при общении, чтобы ребята могли без проблем объясняться с иностранцами, - говорит Джэньюари.
Сами добровольцы в восторге от уроков преподавателя из Индонезии.
- На занятиях сразу сложилась теплая, дружеская атмосфера. Диалог идет в основном на английском языке. В таких условиях все Акцент быстро запоминаешь. Я заметил положительный эффект уже после получаса интенсива, - заявил Артем Рыков.
Кроме того, в СГСПУ организован интенсив испанского языка, который посещают 450 человек.
- Я учу наших волонтеров общаться для того, чтобы у туристов сложилось хорошее мнение о Самаре и о России. Сейчас особенно важно отработать тематику, непосредственно связанную с мировым первенством, - убежден один из «испанских» преподавателей Хосе Мигель Рамирес Гонзалес.
Студентка Мария Кипайкина с нетерпением ждет начала Чемпионата, чтобы пообщаться с гостями, говорящими по-испански.
- Я веду активный образ жизни, и мне будет интересно познакомиться с людьми из других стран. Нас с «одногруппниками» уже успели научить простым и понятным фразам. Испанский - очень красивый язык, разговаривать на нем одно удовольствие, - пояснила девушка.
Директор лингвистического клуба «Я - полиглот» Надежда Шишова рассказала, как построены курсы обучения английскому и испанскому языкам для городских волонтеров.
- Я горжусь тем, что нашей команде было доверено разработать программу в связи с проведением мирового первенства. Прежде всего она направлена на развитие разговорной речи у слушателей, которые мало или совсем не изучали иностранные языки. В числе тем - приветствие болельщиков, знаковые места Самары, построение маршрутов. Каждый курс включает в себя по 18 часов аудиторных занятий, дополненных комплексом методических материалов для самостоятельной работы и закрепления полученных знаний, - сказала Шишова.
По итогам обучения слушатели смогут поддержать разговор о достопримечательностях и спорте, оказать информационную поддержку в экстремальных ситуациях, а также помочь в навигации на площадках мероприятий.
Руководитель отдела по координации деятельности волонтеров автономной некоммерческой организации «Дирекция-2018» Юлия Чигарева напомнила, что в рамках программы по подготовке городских волонтеров реализуется семь образовательных модулей. Самарские добровольцы уже освоили «Общий ориентационный», «Краеведение», «Гостеприимство», «Компетенции». В апреле пройдет модуль «Инструктаж». В мае-июне в рамках финального модуля «Функции и объект» волонтеры посетят места, на которых будут работать в период мирового первенства, и получат детальные инструкции по своей работе.
Занятия идут в одном из корпусов Самарского государственного социально-педагогического университета.
Двухмесячный курс английского языка по сменам осваивают 700 слушателей. Одна из «фишек» программы - погружение в разговорную речь с помощью носителей языка. Например, молодой преподаватель-индонезиец с зимним именем Джэньюари («январь» по- английски) с энтузиазмом обучает будущих волонтеров Чемпионата.
- Мои студенты очень умные, но с разным уровнем подготовки. Я должен научить их понимать живой язык при общении, чтобы ребята могли без проблем объясняться с иностранцами, - говорит Джэньюари.
Сами добровольцы в восторге от уроков преподавателя из Индонезии.
- На занятиях сразу сложилась теплая, дружеская атмосфера. Диалог идет в основном на английском языке. В таких условиях все Акцент быстро запоминаешь. Я заметил положительный эффект уже после получаса интенсива, - заявил Артем Рыков.
Кроме того, в СГСПУ организован интенсив испанского языка, который посещают 450 человек.
- Я учу наших волонтеров общаться для того, чтобы у туристов сложилось хорошее мнение о Самаре и о России. Сейчас особенно важно отработать тематику, непосредственно связанную с мировым первенством, - убежден один из «испанских» преподавателей Хосе Мигель Рамирес Гонзалес.
Студентка Мария Кипайкина с нетерпением ждет начала Чемпионата, чтобы пообщаться с гостями, говорящими по-испански.
- Я веду активный образ жизни, и мне будет интересно познакомиться с людьми из других стран. Нас с «одногруппниками» уже успели научить простым и понятным фразам. Испанский - очень красивый язык, разговаривать на нем одно удовольствие, - пояснила девушка.
Директор лингвистического клуба «Я - полиглот» Надежда Шишова рассказала, как построены курсы обучения английскому и испанскому языкам для городских волонтеров.
- Я горжусь тем, что нашей команде было доверено разработать программу в связи с проведением мирового первенства. Прежде всего она направлена на развитие разговорной речи у слушателей, которые мало или совсем не изучали иностранные языки. В числе тем - приветствие болельщиков, знаковые места Самары, построение маршрутов. Каждый курс включает в себя по 18 часов аудиторных занятий, дополненных комплексом методических материалов для самостоятельной работы и закрепления полученных знаний, - сказала Шишова.
По итогам обучения слушатели смогут поддержать разговор о достопримечательностях и спорте, оказать информационную поддержку в экстремальных ситуациях, а также помочь в навигации на площадках мероприятий.
Руководитель отдела по координации деятельности волонтеров автономной некоммерческой организации «Дирекция-2018» Юлия Чигарева напомнила, что в рамках программы по подготовке городских волонтеров реализуется семь образовательных модулей. Самарские добровольцы уже освоили «Общий ориентационный», «Краеведение», «Гостеприимство», «Компетенции». В апреле пройдет модуль «Инструктаж». В мае-июне в рамках финального модуля «Функции и объект» волонтеры посетят места, на которых будут работать в период мирового первенства, и получат детальные инструкции по своей работе.
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