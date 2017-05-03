«Волгабурмаш» по требованию прокуратуры прекратил сброс неочищенных стоков в озера Куйбышевского района

Сообщается, что загрязненные стоки с производственной площадки завода через озеро Безымянное поступали далее в озеро Большое Лебяжье и реку Свинуха.В результате прокуратура обязала предприятие прекратить сброс отходов без очистки и соответствующего разрешения. Свое обязательство АО «Волгабурмаш» выполнило, заключив с ООО «ЭкоСтройРесурс» договор на прием и очистку сточных вод.