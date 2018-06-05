"ВолгаФест". Как это было

В минувшие выходные в Самаре проведен очередной, уже четвертый по счету, «ВолгаФест». Он проходит с 2015 года и привлекает многочисленных зрителей не только местом расположения, приглашая лишний раз оказаться на второй очереди набережной Волги, но и разнообразием программы.



- Это фестиваль о культуре, архитектуре, знаниях, моде, музыке, некоем чувстве жизни на большой реке, - рассказал руководитель «ВолгаФеста» Михаил Савченко. - На его территории нет вещей, которые бы противоречили духу гуляния по набережной. В этом году он посвящен теме будущего и приглашает гостей переместиться из 2018-го сразу в 2081-й. Мы решили посмотреть на него с трех разных точек зрения. Будущее, где перемешались все нации и народы, - площадка променадов «Волг-Конг». Космическая тема - «Объект №0», где все площадки связаны с научной фантастикой. «Палео-Пляж» - территория, где новое общество обустраивает жизнь и изучает остатки других цивилизаций.



«Волгабукфест»



Одним из главных центров притяжения фестиваля стала площадка «Волгабукфест» Самарского литературно-мемориального музея имени Горького. На территории около Маяковского спуска расположилась выставка, посвященная произведениям отечественной фантастики начала минувшего века - «Аэлите» и «Гиперболоиду инженера Гарина» Алексея Толстого.



Сценическую версию текста его американского коллеги - Рэя Брэдбери - гости площадки смогли увидеть в постановке Татьяны Каррамовой и исполнении «Уместного театра». Актеры, вдохновленные темой будущего, выбрали для постановки повесть, которую в равной степени можно назвать как антиутопией, так и метафорой на нашу жизнь. «Старость съедала родителей словно кислота», «за короткой порой творческой отдачи следовали дряхлость, безумие, смерть», «зачем сражаться, если жизнь и так коротка?» - эти и другие цитаты из «Льда и Пламени» зрители услышали из уст Игоря Катасонова. Над площадкой звучал только его голос, остальные исполнители использовали пластику как средство выражения. Им помогали космические звуки тибетской чаши и погода. Рассказ о ночных заморозках прекрасно иллюстрировал холод этого дня, а при словах автора «Вышло солнце» площадку залило жарким и ослепляющим светом.



Песком - символом сухой и ненастоящей жизни обитателей далекой планеты, где и Солнце, и его отсутствие одинаково означают гибель, - актеры обильно посыпали друг друга. И лишь в конце среди ведер с сыпучей породой появляется одно с живой влагой - водой. Кстати, назавтра тот же эскиз артисты самоотверженно показывали среди луж и сырости - холодная и ветреная погода сменилась дождливой.



Эта история о преодолении инертности некомфортного существования, стремлении к зыбкой, но желанной цели - металлическим семенам ракет - выглядит полностью противоположной эскизу по пьесе Вырыпаева «Пьяные», который «Уместный театр» показывал на фестивале год назад. В этот раз вместо вечерних платьев на бретельках и костюмов на артистах были толстые растянутые свитера, вместо бокалов на

тонких ножках - обшарпанные металлические ведра с песком, вместо многоголосья - только чтение текста Игорем Катасоновым. Они не похожи до противоположности и помимо воли складываются в дилогию.



На этой же площадке прошли презентации книг, в том числе Бориса Штерна - автора научно-популярных и фантастических произведений, лекторий, где рассказали о космосе, мастер-классы для взрослых, творческие мастерские для детей, курсы каллиграфии.



Московские издательства предлагали всем желающим приобрести редкие и популярные книги по сниженным ценам. Библиофилов можно было легко отличить в толпе по охапкам книг, которые они стойко таскали потом весь день.



На музыкальной площадке выступили «Хор Турецкого», другие группы и солисты из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга.



Выбрали розовый



Целый ряд объектов и инсталляций представили самарские и московские архитекторы и дизайнеры под руководством команды из Нижнего Новгогода «О!город». Как рассказала ее руководитель Дарья Шорина, еще весной был проведен конкурс, в финал которого вышли семь наиболее эффектных проектов, отражающих заявленную тему «Гость». Их авторы должны были представить нечто чужеродное, новое, некую сущность, которая не только появляется на набережной, но и предлагает какой-либо функциональный сценарий, определенную активность для всех, кто встречается с ней. Теперь эти проекты воплощены на самарской набережной и останутся здесь до конца лета, чтобы служить новыми точками притяжения для жителей и гостей города.



- Уже второй год подряд мы выбираем единый цвет для всех наших объектов, - рассказывает Дарья Шорина. - Чтобы в этом огромном фестивальном событии читалась арт-история и проекты были объединены не только идеей. В этом году мы выбрали розовый цвет.



Один из таких объектов носит название «Притяжение». Его создала команда московских архитекторов «Март+». Представляет собой объемно-пространственную композицию из зеркал, повернутых под разными углами. Они отражают Волгу, окружающие пейзажи и, конечно же, людей, пришедших на набережную. Проникая внутрь этой конструкции, человек теряет ощущение пространства. А отражения позволяют видеть окружающую действительность несколько иначе, чем несколько секунд назад.



Еще один розовый объект - «Качель», представленная командой московских архитекторов «Стосемь».



- В соответствии с заданной темой «Гость» мы изобразили пришельца из морских глубин - яркого, подвижного, со свисающими подвесами, - рассказывает один из авторов Стас Дервоедов. - Эта инсталляция движется вместе с качелями. Подвесы расступаются перед

человеком при движении вперед и вновь смыкаются при движении в обратную сторону.



По словам архитекторов, всяк вошедший внутрь чувствует себя как гость в избушке рыбака: сидишь практически на водной глади и качаешься на волнах. Впрочем, это не единственная интерпретация объекта, каждый зритель волен предложить свою собственную.



Студенты Самарского архитектурно-строительного института государственного технического университета тоже не ударили в грязь лицом и представили объект, предлагающий гостям фестиваля поваляться в гамаках, любуясь на матушку-Волгу. Ребята рассказали, что их проект был задуман как контрастирующий с природным ландшафтом за счет строгой геометрии. А изгибы сетки напоминают волны и переливы света. Поэтому каждый может забраться в гамак и поймать свою волну.



Но не только розовыми объектами была заполнена набережная. На площадке «Волг-Конг» неарт-группа «Месть» предложила гостям совершенно белый лабиринт, который следовало обживать каждому входящему в него на свой манер. Например, оставить свой след в виде надписи или какой-либо вещи. Таким образом, по задумке авторов, создавался портал между настоящим и будущим мирами.



«Выгул диванов строго разрешен!»



Московская арт-группа «Ели-Кука», известная своей ироничностью и пристрастием к использованию в проектах самых разнообразных вещей, превратила пляж на второй очереди набережной в место для выгула… диванов. Об этом извещала соответствующая табличка на входе. Здесь были диваны с видом на Волгу, диван-арка, подсвеченная люстрой, и диваны-качели. Гуляли здесь не только предметы мебели. В реке, например, купалось искусство - иллюстрация на тему «Купание красного коня». На берегу загорало еще одно произведение живописи - полураздетые дамы, прикрытые купальниками из мочалок.



В целом площадка «Палео-Пляж» получилась с налетом ретро, поскольку авторами использовалась не современная мебель из «Икеи», а шкафы и диваны советского и постсоветского периода. Было даже оформлено пространство, напоминающее комнату среднестатистического советского человека, только немного набекрень. В ней имелся телефон, связь осуществлялась по проходящей под песком трубе. В это устройство предлагалось покричать из 2018 года другу, который находится в 2081-м.



На этом же пляже были организованы различные мастер-классы для детей и взрослых. Например, по изготовлению флагов из подручных средств. Для этого были закуплены горы разноцветных детских колготок, полотенец и прочих полезных вещей. Изготовленные полотна были размещены на флагштоках для всеобщего обозрения.



Чуть дальше на пляже свое законное место заняли воздушные змеи - их фестиваль проходит на «ВолгаФесте» ежегодно. В нынешнем идею единения воздуха, воды и земли демонстрировали около 30 взмывающих вверх конструкций.



Живая пластика



Из подвижных объектов «ВолгаФеста» особое внимание привлекали к себе «живые костюмы» московского художника, скульптора и перформера Романа Ермакова. Всего их было четыре. Яркие и пластичные, они передвигались по дорожкам набережной, то замирая в необычных позах, то приглашая окружающих к общению, и действительно напоминали пришельцев из далекого будущего.



Кроме того, под кураторством Романа участники мастер-класса сами создали несколько футуристических костюмов. В завершение состоялся шоу-показ, в котором режиссерский экспромт участников объединил костюмы, разработанные на фестивале и ранее созданные, музыку, свет и пластические импровизации.



Строили мы, строили…



Если не самым ярким, то самым высоким объектом притяжения на «ВолгаФесте» стал проект «Фарафара». Огромный картонный маяк сооружался на протяжении двух дней фестиваля под руководством французского художника Оливье Гростетта. И дети, и взрослые с удовольствием принимали участие в этом необычном строительстве и наблюдали за тем, как маяк становится все выше и выше. Слетевшая в первый же день под порывом ветра верхушка совершенно его не испортила. Сооружение даже выстояло под прошедшим в субботу вечером дождем, и было торжественно демонтировано уже на закрытии фестиваля.



В программе праздника было еще много-много интересного для детей и взрослых.



А финальной точкой «ВолгаФеста» стал спектакль LES BIVOUAQUEURS французского уличного театра Generik Vapeur - насыщенное действие, в котором смешались синие лица, перкуссия, фаеры и сами посетители фестиваля.



Сергей Филиппов, врио министра культуры Самарской области:



• В полном масштабе фестиваль проходит в третий раз. В 2015-м была некая «генеральная репетиция». Идея этого года - будущее. Взгляд на Самару - 2018 из 2081-го. У нас появляется все больше и больше опыта, чтобы набрать обороты и сделать «ВолгаФест» интереснее. В этот раз мы принципиально ушли от одной центральной площадки, чтобы сделать их как можно больше по разным интересам. Наша задача - показать, как общественное пространство может работать для людей, будь то молодежь, семейные компании, люди в возрасте.



Маркеты еды и сувениров также ориентированы на то, чтобы делать необычные вещи в стилистике фестиваля.



Организация такого масштабного мероприятия - очень сложная задача. Ежегодно над ней работает команда, которая формируется вокруг сотрудников Музея модерна - Михаила Савченко, Сергея Кривчикова. У нас налаживаются связи, есть гости, которые приезжают к нам регулярно: проект «Чердак», «О!город».



«ВолгаФест» - это старт работы набережной в период мирового футбольного первенства. Часть объектов, созданных для фестиваля, останутся на время мундиаля. Мы много лет обращаем внимание на доброжелательную атмосферу на празднике - люди приходят сюда в замечательном настроении и с таким же уходят.