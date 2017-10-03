«Волга театральная»: завершенная, но не закрытая
Межрегиональный фестиваль «Волга театральная» не просто прошел в третий раз, он доказал свою способность к развитию.
Если предыдущие годы жюри склонно было по большей части награждать коллективы, работающие в чересчур традиционной, если не сказать архаичной, манере, то в этот раз столичные критики не обделили вниманием более современные, авангардные и концептуальные постановки.
Самый именитый спектакль фестиваля - «Король Лир» новокуйбышевского театра «Грань» - прибавил к своим наградам и самарские. За выразительность театральных костюмов свою вторую после «Золотой маски» награду получила художник Елена Соловьева. Исполнитель главной роли Даниил Богомолов поднялся на сцену за призом, созданным Николаем Куклевым. Не смогли члены жюри пройти и мимо оригинальной единой идеи «Короля Лира» - постановщик Денис Бокурадзе получил приз за лучшее режиссерско-сценографическое решение.
Еще один близкий сосед Самары - Тольятти - был представлен двумя театрами. ТЮЗ «Дилижанс» получил награду за актерский дуэт Константина Федосеева и Аси Гафаровой в спектакле «Король забавляется». «Колесо» увез призы за лучшую мужскую и женскую роли второго плана. О качестве актерских работ спектакля «Доходное место» говорит тот факт, что безупречно исполненные «партии» Юсова (Андрей Чураев) и Кукушкиной (заслуженная артистка России Ольга Самарцева) не возвышаются отдельно стоящими особняками, а вписываются в общую картину (безусловно, служа ей украшением). Постановщику удалось найти невероятное количество современных проблем, тем и характеров в пьесе Островского. В результате режиссер Михаил Чумаченко удостоился более чем заслуженной награды «За современное прочтение классики».
Еще одно трактование пьесы, знакомой зрителям со школьной скамьи, представил на фестивале Евгений Дробышев, художественный руководитель театра «Самарская площадь». Жюри отметило Олега Рубцова - исполнителя роли Лопахина в «Вишневом саде» - призом «За лучшую роль молодого актера». В Самаре также осталась награда «За решение художественного пространства», которую получила Мария Митрофанова за «Городок в табакерке». Этот красивый и самобытный спектакль представил на суд жюри театр кукол «Лукоморье», который впервые принял участие в фестивале.
Гран-при «Волги театральной» уехал в Набережные Челны. Спектакль «Карл и Анна» русского драматического театра «Мастеровые» - гармоничная постановка, решенная в приглушенных серых тонах, в неторопливой манере рассказывающая историю любви в послевоенное время. Самарская публика, не успевшая познакомиться с творчеством коллектива, имеет возможность сделать это через два года, поскольку по положению, обладатель Гран-при должен приехать на следующий фестиваль.
«Волга театральная» завершена, но не закрыта, как любит говорить председатель регионального отделения СТД России Владимир Гальченко. Одним из главных ее достоинств был и остается тот факт, что она дает возможность самарским зрителям познакомиться с труппами соседних городов. И возможно, фестиваль послужит толчком к развитию театрального туризма. Причем паломничество начнется не только в Москву и Санкт-Петербург, но также в Новокуйбышевск и Тольятти.
Комментарии
Олег Фурсов, глава Самары:
- За эти годы фестиваль обрел много поклонников, их число прирастает с каждым разом. Это неудивительно, поскольку Самара любит театр. В наше время интернета, социальных сетей, атомизации общества очень часто не хватает искренних чувств и энергетики. Театр как раз дарит нам эти ощущения, заставляет сопереживать и думать о возвышенном. Я хотел бы поблагодарить замечательных актеров и режиссеров, всех тех, кто отдавал себя сполна, выступая на самарских подмостках, кто дарил нам прекрасные впечатления.
Сергей Филиппов, министр культуры Самарской области:
- Жаль, что фестиваль завершается. Многие, наверное, уже привыкли каждый вечер ходить в театр, смотреть спектакли гостей, сравнивать с нашими, приветствовать их аплодисментами и в хорошем настроении возвращаться домой. К сожалению, этот праздник завершается, но поскольку фестиваль уже третий, я уверен, что у нас впереди их будет еще очень много. Принимать всю Волгу в Самаре - это очень почетно. Огромное спасибо за фестиваль и Самарскому отделению СТД, и администрации Самары, и всем нашим театрам, которые предоставляли площадки гостям.
Если предыдущие годы жюри склонно было по большей части награждать коллективы, работающие в чересчур традиционной, если не сказать архаичной, манере, то в этот раз столичные критики не обделили вниманием более современные, авангардные и концептуальные постановки.
Самый именитый спектакль фестиваля - «Король Лир» новокуйбышевского театра «Грань» - прибавил к своим наградам и самарские. За выразительность театральных костюмов свою вторую после «Золотой маски» награду получила художник Елена Соловьева. Исполнитель главной роли Даниил Богомолов поднялся на сцену за призом, созданным Николаем Куклевым. Не смогли члены жюри пройти и мимо оригинальной единой идеи «Короля Лира» - постановщик Денис Бокурадзе получил приз за лучшее режиссерско-сценографическое решение.
Еще один близкий сосед Самары - Тольятти - был представлен двумя театрами. ТЮЗ «Дилижанс» получил награду за актерский дуэт Константина Федосеева и Аси Гафаровой в спектакле «Король забавляется». «Колесо» увез призы за лучшую мужскую и женскую роли второго плана. О качестве актерских работ спектакля «Доходное место» говорит тот факт, что безупречно исполненные «партии» Юсова (Андрей Чураев) и Кукушкиной (заслуженная артистка России Ольга Самарцева) не возвышаются отдельно стоящими особняками, а вписываются в общую картину (безусловно, служа ей украшением). Постановщику удалось найти невероятное количество современных проблем, тем и характеров в пьесе Островского. В результате режиссер Михаил Чумаченко удостоился более чем заслуженной награды «За современное прочтение классики».
Еще одно трактование пьесы, знакомой зрителям со школьной скамьи, представил на фестивале Евгений Дробышев, художественный руководитель театра «Самарская площадь». Жюри отметило Олега Рубцова - исполнителя роли Лопахина в «Вишневом саде» - призом «За лучшую роль молодого актера». В Самаре также осталась награда «За решение художественного пространства», которую получила Мария Митрофанова за «Городок в табакерке». Этот красивый и самобытный спектакль представил на суд жюри театр кукол «Лукоморье», который впервые принял участие в фестивале.
Гран-при «Волги театральной» уехал в Набережные Челны. Спектакль «Карл и Анна» русского драматического театра «Мастеровые» - гармоничная постановка, решенная в приглушенных серых тонах, в неторопливой манере рассказывающая историю любви в послевоенное время. Самарская публика, не успевшая познакомиться с творчеством коллектива, имеет возможность сделать это через два года, поскольку по положению, обладатель Гран-при должен приехать на следующий фестиваль.
«Волга театральная» завершена, но не закрыта, как любит говорить председатель регионального отделения СТД России Владимир Гальченко. Одним из главных ее достоинств был и остается тот факт, что она дает возможность самарским зрителям познакомиться с труппами соседних городов. И возможно, фестиваль послужит толчком к развитию театрального туризма. Причем паломничество начнется не только в Москву и Санкт-Петербург, но также в Новокуйбышевск и Тольятти.
Комментарии
Олег Фурсов, глава Самары:
- За эти годы фестиваль обрел много поклонников, их число прирастает с каждым разом. Это неудивительно, поскольку Самара любит театр. В наше время интернета, социальных сетей, атомизации общества очень часто не хватает искренних чувств и энергетики. Театр как раз дарит нам эти ощущения, заставляет сопереживать и думать о возвышенном. Я хотел бы поблагодарить замечательных актеров и режиссеров, всех тех, кто отдавал себя сполна, выступая на самарских подмостках, кто дарил нам прекрасные впечатления.
Сергей Филиппов, министр культуры Самарской области:
- Жаль, что фестиваль завершается. Многие, наверное, уже привыкли каждый вечер ходить в театр, смотреть спектакли гостей, сравнивать с нашими, приветствовать их аплодисментами и в хорошем настроении возвращаться домой. К сожалению, этот праздник завершается, но поскольку фестиваль уже третий, я уверен, что у нас впереди их будет еще очень много. Принимать всю Волгу в Самаре - это очень почетно. Огромное спасибо за фестиваль и Самарскому отделению СТД, и администрации Самары, и всем нашим театрам, которые предоставляли площадки гостям.
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