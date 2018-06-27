Волга-мама. Фото иностранцев с самарских берегов

Волга - одна из крупнейших в мире рек. Конечно, иностранцы, приезжая в наш город во время ЧМ-2018, обязательно посещают самарскую набережную. О впечатлениях зарубежных гостей - в нашем материале.

@mathiesmoris из Уругвая выложил фото восхода в Самаре.Публикации волжских закатов тоже оказались популярны у иностранных гостей. Можно найти целую серию таких фото:@titocardoso22 и @kleindarioУругваец Андрес @medeiroandres пишет: «Тем временем солнце умирает, и, похоже, это не имеет значения».Гость из Израиля – @joseignacioapoj выложил фото «частички заката в самом немыслимом месте!». Видимо, фото было сделано с крыши одного из самарских домов.А некоторые даже искупались в нашей реке. «Сегодня окунулся в ледяную Волгу», - пишет в своем инстаграме бразилец под ником @6nacopa.