Волга как бренд Самарской области

Это главное наше сокровище, которое мы, честно говоря, старательно игнорируем. Великая река, символ России и русского национального духа. Даже «Википедия» пишет, что Волга - это идеал русской души. И русский человек должен быть характером своим похож на Волгу. Все это протекает у нас, в Самаре и других больших городах области. Конечно, рассказывая о своем крае, мы всегда говорим о Волге, но это, увы, заученные ритуальные фразы. Почему огромный потенциал не используют для формирования бренда региона?



Все течет



История нашего города теснейшим образом связана с Волгой. Ну против этой ритуальной фразы и возразить-то нечего. Если бы не Волга, то и неизвестно, каким городом была бы Самара и была ли бы вообще. О том, как река влияла на город и весь регион, можно написать целую библиотеку.



Но в последние годы связь между Самарой и Волгой, увы, ослабла. Даже в расцвет советской эпохи, когда Куйбышев был космической столицей СССР, Волга имела гораздо большее значение, чем сейчас. Ходил от Балтики до Гибралтара огромный нефтеналивной флот «Волготанкера», не меньше был флот Волжского объединенного пароходства. Плыли по реке теплоходы, баржи, лодки. Начало навигации - как праздник. И такая активная жизнь на Волге продолжалась больше ста лет. Волжская вода активно использовалась в мелиорации, и десятки, а может, и сотни тысяч горожан устремлялись летом за Волгу. И эта «заволга» была совершенно отдельным миром. Даже завод «Прогресс» был известен прежде всего как производитель одноименных моторных лодок. Да и сами лодки в самарских дворах встречались гораздо чаще, чем сейчас.



Сегодня психологически Самара оторвана от Волги. Мы рядом, но нет чувства, что она - наша мать и кормилица. Обычная история подросших, однако не поумневших детей.



Невидимое величие



Волга - одна из крупнейших в мире рек. Например, это самая большая на планете река, не впадающая в мировой океан. Крупнейшая в Европе. И совершенно обыденное явление нашей жизни. Трудно восхищаться тем, что видишь каждый день. Например, стоя в пробке. Это незаметно нам, жителям Самары, но бьет в глаза всем приезжим.



Анекдот в тему. В Самару приезжал Виктор Шалай - самый крутой музейщик России, создавший во Владивостоке лучший краеведческий музей страны. И, конечно, он осматривал фонды музея Алабина. Осмотрев, задал вопрос сотруднику:

- А как в экспозиции музея отражена река?

- Какая река?! - не сразу понял сотрудник.

- Волга!!! - воскликнул Шалай.

Последовала минутная пауза. Потом сотрудник вспомнил:

- У нас есть открытки и плакаты по теме…



Конечно, в фондах музея есть и другие экспонаты, связанные с Волгой, но это иллюстрация к нашему общему отношению: Волга настолько привычна, что и мысли нет о том, что перед нами Великое.



С прицелом на Китай



И великая Волга, конечно, влияет на каждого из нас и всех вместе. Есть целый набор жизненных практик, которые неразрывно связаны с Волгой. Достаточно выйти на берег реки зимним воскресным днем и увидеть, как сотнями устремляются самарцы по льду на другой берег Волги. Переход по льду огромного энергетического потока - это уникальная практика. Зимняя рыбалка - еще одна форма волжского безумия. По самому тонкому льду выходят рыбаки и гибнут каждую зиму, но что-то гонит их. Жизнь за Волгой - это отдельный вид нашей робинзонады, массовой и истовой. Люди ездят в Подгоры и на Средний пляж в четвертом поколении, хотя могут позволить себе и Сочи, и Антиб. Фестивальная история нашего региона тоже теснейшим образом связана с Волгой. В ней бы Валерий Грушин никогда не утонул. Ну и, конечно, главная форма нашего паломничества - Волжская кругосветка. Только из этой традиции можно сделать бренд мирового масштаба. По крайней мере китайские товарищи с удовольствием возьмутся за весла, чтобы лично пройти по маршруту, которым ходил молодой Ульянов. Им это понятно: были в истории заплывы через Янцзы по примеру Мао. И это совсем не шутка - международный туристический бренд в нашем регионе можно и нужно создавать, прежде всего ориентируясь на Китай.



Плюс Жигули



Но и русским будет интересно. Нигде, кроме как в Самаре, невозможно такое путешествие, как Волжская кругосветка. Потому что наша лука - Волга плюс Жигули - это самый мощный элемент природного бренда. Да, нам тут даже ничего создавать и изобретать не надо - это и есть ответ, что же такого в нашей Волге особенного по сравнению с Волгой в Саратове, Казани, Нижнем, Ярославле, Ульяновске. Нам повезло и в этом - целая россыпь сокровищ. Нигде в мире река такого размера как Волга не описывает такой петли, и нигде на всем своем течении Волга не встречается с горами. Жигули невелики, но это единственные горы, которые разрезает Волга. Жигулевские ворота - это картинка, достойная сказочного Средиземья. А есть еще и Молодецкий, и Лепешка, и Верблюд. То, что эти горы не так высоки, - не минус,

а плюс: на любую из них своими ногами и достаточно быстро может подняться любой турист, а не только подготовленный альпинист с шерпом. Да, не Гималаи, но в Гималаях нет Волги.



Упаковать реку и горы



Волжская Швейцария. Да, мы так себя иногда называем. Но вот беда - это просто слова. Ничего не делается, чтобы из огромного туристического потенциала Волги и Жигулей выжать что-то, скажем, инвестиционноемкое. И гибкое. Чтобы не уничтожить в процессе освоения луку и все, что в ней есть. Задача сложная - упаковать в бренд реку и горы, но кто скажет, что Волга и Жигули не достойны этого? Сейчас ведь с этим совсем грустно. Красоты доступны только туристам, путешествующим по воде, и нам, знающим куда идти и ехать. Попробуйте найти какой-нибудь набор открыток про Жигули и Волгу, какой-нибудь налаженный туристический маршрут, кроме «Груши»... Так, чтобы за один день турист мог увидеть всю красоту Волги и оставить здесь свое сердце.



Палка о двух концах



Можно ли сделать из Волги и Жигулей туристический аттракцион мирового масштаба? Или хотя бы российского? При разнообразии вариантов отдыха и летом, и зимой - это вполне решаемая задача. День-другой в городе, пара дней в кругосветке, день на «Груше», день на пляже - вот такие туристические маршруты нашему региону интересны. В теории. Потому что на практике нет опыта, чтобы подобные масштабные задачи решать, и есть риск погубить то уникальное природное достояние, которое представляют из себя Волга и Жигули. Построить что-нибудь подороже, раскурочив ландшафт, - это не про инвестиционную привлекательность. Ей тоже надо учиться. Например, для того, чтобы город смог снова повернуться к Волге.



Это Кама!



А если кто-то возразит: тут слишком мало реальности и слишком много символического и мистического, то можно ответить одно. Тут все - сплошной символ! Потому что никакой Волги в Самаре, вообще-то, нет, и с точки зрения гидрологии через Самару протекает не она, а Кама. Реальная Волга впадает в нее около Казани. Достаточно посмотреть на карту и сразу видно - Кама продолжает течь прямо, а вот Волга поворачивает на 90 градусов. Но это наука, и какой бы ни была реальность, мы все - волжане. Гидрология этого не отменит.