Волейбольный клуб «НОВА» будет проводить домашние матчи в Самаре
С инициативой проведения домашних матчей в Самаре с целью развития клуба и популяризации волейбола в регионе выступило ПАО «НОВАТЭК», финансирующее клуб на равных началах с областным правительством.
Первый матч «НОВЫ», занимающей в текущем чемпионате российской суперлиги 9-ое место, состоится 8 января в спорткомплексе «МТЛ Арена». Здесь волейбольный клуб из Новокуйбышевска примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. Вход на матч будет бесплатный.
Как рассказал исполнительный директор ВК «НОВА» Станислав Трофименко, для проведения игры рассматривалось несколько площадок Самары, но наиболее оптимальным вариантом оказалась «МТЛ Арена».
- Сейчас ведем активную подготовку, чтобы 8 января состоялся не просто матч, а настоящий праздник для жителей города. Вход на игру будет свободный, и мы ждем всех самарцев 8 января в «МТЛ Арене». Отмечу, что и новокуйбышевские любители волейбола не останутся без нашего внимания - для них мы организуем бесплатный автобус -, сказал он.
Кроме того, в настоящее время в стадии проработки находится вопрос полного переезда «НОВЫ» из Новокуйбышевска в Самару. По словам Станислава Трофименко, руководство клуба рассматривает перспективу создания тренировочной базы в одном из ФОКов губернской столицы, открыв параллельно там же набор юных спортсменов в клубную секцию волейбола.
По мнению главного тренера новокуйбышевского волейбольного клуба Константина Брянского, проведение игр в Самаре и планируемый переезд даст дополнительную динамику развития и «НОВЕ», и всему волейболу в регионе.
- Больше болельщиков смогут попасть на наши игры. Думаю, что искушенному самарскому зрителю придутся по душе матчи волейбольной российской суперлиги. Мы рассчитываем на поддержку и наших новокуйбышевских болельщиков, о которых мы, конечно же, не забудем. Будем стараться всех радовать своими результатами,- отметил он.
Первый матч «НОВЫ», занимающей в текущем чемпионате российской суперлиги 9-ое место, состоится 8 января в спорткомплексе «МТЛ Арена». Здесь волейбольный клуб из Новокуйбышевска примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. Вход на матч будет бесплатный.
Как рассказал исполнительный директор ВК «НОВА» Станислав Трофименко, для проведения игры рассматривалось несколько площадок Самары, но наиболее оптимальным вариантом оказалась «МТЛ Арена».
- Сейчас ведем активную подготовку, чтобы 8 января состоялся не просто матч, а настоящий праздник для жителей города. Вход на игру будет свободный, и мы ждем всех самарцев 8 января в «МТЛ Арене». Отмечу, что и новокуйбышевские любители волейбола не останутся без нашего внимания - для них мы организуем бесплатный автобус -, сказал он.
Кроме того, в настоящее время в стадии проработки находится вопрос полного переезда «НОВЫ» из Новокуйбышевска в Самару. По словам Станислава Трофименко, руководство клуба рассматривает перспективу создания тренировочной базы в одном из ФОКов губернской столицы, открыв параллельно там же набор юных спортсменов в клубную секцию волейбола.
По мнению главного тренера новокуйбышевского волейбольного клуба Константина Брянского, проведение игр в Самаре и планируемый переезд даст дополнительную динамику развития и «НОВЕ», и всему волейболу в регионе.
- Больше болельщиков смогут попасть на наши игры. Думаю, что искушенному самарскому зрителю придутся по душе матчи волейбольной российской суперлиги. Мы рассчитываем на поддержку и наших новокуйбышевских болельщиков, о которых мы, конечно же, не забудем. Будем стараться всех радовать своими результатами,- отметил он.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 декабря 2016
41
23 декабря 2016
52
23 декабря 2016
48
23 декабря 2016
348
23 декабря 2016
106
23 декабря 2016
1364
23 декабря 2016
113
23 декабря 2016
167
23 декабря 2016 , 13:47
41
Расчистка проезжей части дорог, тротуаров, посадочных площадок остановок общественного...
23 декабря 2016 , 13:36
48
Инцидент произошел вчера около 15 часов дня на улице Володарского.
23 декабря 2016 , 13:36
52
По данным за неделю с 12 по 18 декабря в области зарегистрировано 11231 случаев ОРВИ и гриппа.
23 декабря 2016 , 11:54
348
Как сообщили sgpress.ru в ГУ МЧС России по Самарской области, горит двухэтажное...
23 декабря 2016 , 11:34
106
С инициативой проведения домашних матчей в Самаре с целью развития клуба и популяризации...
23 декабря 2016 , 11:18
1364
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района.
23 декабря 2016 , 11:11
430
Напомним , трагедия произошла 18 декабря около 23:20 в Сергиевском районе.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
11 декабря 2016
11985
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7550
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6364
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6268
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
851
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
24 ноября 2016
424
Школьников приглашают в музей с 24 по 30 декабря и с 3 по 8 января.
23 ноября 2016
309
Они пройдут в период с 23 по 25 ноября в рамках чемпионата рабочих специальностей WorldSkills...
23 ноября 2016
329
Самара получила паспорт готовности к отопительному сезону, свидетельствующий об успешной...