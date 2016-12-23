Волейбольный клуб «НОВА» будет проводить домашние матчи в Самаре

Первый матч «НОВЫ», занимающей в текущем чемпионате российской суперлиги 9-ое место, состоится 8 января в спорткомплексе «МТЛ Арена». Здесь волейбольный клуб из Новокуйбышевска примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. Вход на матч будет бесплатный.Как рассказал исполнительный директор ВК «НОВА» Станислав Трофименко, для проведения игры рассматривалось несколько площадок Самары, но наиболее оптимальным вариантом оказалась «МТЛ Арена».- Сейчас ведем активную подготовку, чтобы 8 января состоялся не просто матч, а настоящий праздник для жителей города. Вход на игру будет свободный, и мы ждем всех самарцев 8 января в «МТЛ Арене». Отмечу, что и новокуйбышевские любители волейбола не останутся без нашего внимания - для них мы организуем бесплатный автобус -, сказал он.Кроме того, в настоящее время в стадии проработки находится вопрос полного переезда «НОВЫ» из Новокуйбышевска в Самару. По словам Станислава Трофименко, руководство клуба рассматривает перспективу создания тренировочной базы в одном из ФОКов губернской столицы, открыв параллельно там же набор юных спортсменов в клубную секцию волейбола.По мнению главного тренера новокуйбышевского волейбольного клуба Константина Брянского, проведение игр в Самаре и планируемый переезд даст дополнительную динамику развития и «НОВЕ», и всему волейболу в регионе.- Больше болельщиков смогут попасть на наши игры. Думаю, что искушенному самарскому зрителю придутся по душе матчи волейбольной российской суперлиги. Мы рассчитываем на поддержку и наших новокуйбышевских болельщиков, о которых мы, конечно же, не забудем. Будем стараться всех радовать своими результатами,- отметил он.