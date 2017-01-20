Волейбольную «Нову» проэкзаменует чемпион страны
В воскресенье, 22 января, в «МТЛ Арене» пройдет один из главных матчей сезона.
Волейболисты новокуйбышевской «Новы», сменившие прописку в новом году на Самару, встретятся с действующим чемпионом и обладателем Кубка страны, победителем мировой Лиги – казанским «Зенитом», в составе которого выступают звезды мирового волейбола – Леон, Андерсен, Михайлов и другие мастера. Гости лидируют в чемпионате России, наши волейболисты идут на восьмом месте. В предыдущем туре самарцы одержали волевую победу в Оренбурге над «Нефтяником» в пяти сетах, а лидеры чемпионата разгромили в Красноярске «Енисей» в трех партиях.
Начало матча в 17.00. Вход свободный. Подробности матча – во вторничном номере «СГ».
Волейболисты новокуйбышевской «Новы», сменившие прописку в новом году на Самару, встретятся с действующим чемпионом и обладателем Кубка страны, победителем мировой Лиги – казанским «Зенитом», в составе которого выступают звезды мирового волейбола – Леон, Андерсен, Михайлов и другие мастера. Гости лидируют в чемпионате России, наши волейболисты идут на восьмом месте. В предыдущем туре самарцы одержали волевую победу в Оренбурге над «Нефтяником» в пяти сетах, а лидеры чемпионата разгромили в Красноярске «Енисей» в трех партиях.
Начало матча в 17.00. Вход свободный. Подробности матча – во вторничном номере «СГ».
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