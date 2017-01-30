Волейбольная «Нова» уступила «Уралу», но осталась в зоне плей-офф

Но и следующее поражение в Уфе от местного «Урала» с таким же счетом не поколебало ее восьмое место в суперлиге. Вот только главный тренер «Новы» Константин Брянский был искренне возмущен результатом своей волейбольной дружины:- «Урал» сыграл хорошо, а наша проблема в том, что мы проваливаемся, ведя в счёте 4-5 очков. У нас невыразительно сыграл Болдырев, Авдоченко очень слабо, Алексеев провалился в первой партии. Думаю, что он перегорел. Так хотелось много забивать, что не получалось. Реальна ли задача попасть в семёрку? Если играть так, как сегодня, то об этом можно забыть. Конечно, мы проведём работу над ошибками. Ещё почти весь второй круг впереди. Мы цепко играем дома, и лидеры нам по силам: «Локомотив», «Факел». Просто нам нужно играть более стабильно.Следующий матч «Нова», переехавшая в самарскую «МТЛ Арену» в посленовогодние дни, должна сыграть с аутсайдером чемпионата – краснодарским «Динамо». Но эта встреча оказалась под угрозой срыва. Дело в том, что волейболистам кубанского клуба с июля прошлого года не выплачивают зарплату. Волейболисты краснодарского «Динамо» бойкотировали матч чемпионата России в субботу в Красноярске против «Енисея». Им засчитано техническое поражение со счетом 0:3. В воскресенье это же сделали их одноклубницы.Будет ли теперь матч с «Новой» в «МТЛ Арене», остается загадкой. «Динамо» занимает последнее место в чемпионате России. В 16 матчах команда потерпела 13 поражений с ужасной разницей по партиям (11:47). Кубанцы – самая пассивная команда лиги. Снимись она с чемпионата, возможно, никто и не заметил бы, если бы не бойкот игр. Женский волейбольный клуб «Динамо» (Краснодар) бойкотировал гостевой матч 15-го тура чемпионата России с казанским «Динамо». Кубанские волейболистки, в отличие от мужчин, после 14 туров занимают четвертое место в турнирной таблице.