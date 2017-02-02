Вокруг «Самара Арены» благоустроят и озеленят территорию
Получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию 1 этапа благоустройства территории около стадиона.
По результатам торгов проект выполняет подрядчик ООО «ГеоСпецСтрой».
На этом этапе строительства предусмотрены работы по подготовке территории: снос ряда объектов, переустройство коммуникаций, планировочные работы.
Смета по второму этапу находится на рассмотрении на стадии отработки замечаний. В рамках него предусмотрено устройство дорожных «одежд», систем водопровода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения. Проектная документация по данному этапу передана на рассмотрение в госэкспертизу.
Также проект благоустройства и озеленения включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам. Планируется сделать проезды между ул. Дальней и ул. Демократической, ул. Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.
Парковки, трамвайное и автобусное кольцо будут связаны со стадионом пешеходными дорожками. Вдоль путей будет располагаться зеленая зона с автоматическим поливом. Лесопарк закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Жилые дома, которые находятся рядом, защитят от шума специальными экранами. В состав проекта входит также проектирование вертолётной площадки.
По результатам торгов проект выполняет подрядчик ООО «ГеоСпецСтрой».
На этом этапе строительства предусмотрены работы по подготовке территории: снос ряда объектов, переустройство коммуникаций, планировочные работы.
Смета по второму этапу находится на рассмотрении на стадии отработки замечаний. В рамках него предусмотрено устройство дорожных «одежд», систем водопровода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения. Проектная документация по данному этапу передана на рассмотрение в госэкспертизу.
Также проект благоустройства и озеленения включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам. Планируется сделать проезды между ул. Дальней и ул. Демократической, ул. Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.
Парковки, трамвайное и автобусное кольцо будут связаны со стадионом пешеходными дорожками. Вдоль путей будет располагаться зеленая зона с автоматическим поливом. Лесопарк закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Жилые дома, которые находятся рядом, защитят от шума специальными экранами. В состав проекта входит также проектирование вертолётной площадки.
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