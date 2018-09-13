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Военный летчик Игорь Лопачев: «Мы собираем самолёты из того, что есть под рукой»

Военный летчик Игорь Лопачев уже три года руководит авиамодельным объединением в центре детского творчества «Металлург». Он уверен, что каждый ребенок должен иметь возможность реализовать себя. Детям, мечтающим о небе, преподаватель готов помочь в достижении цели.

- Когда и почему вы начали увлекаться авиамоделизмом?

- Я с детства мечтал стать летчиком. И понимал, что к этому надо как-то готовиться. На детских площадках не слезал с качелей и каруселей. Приучал себя к перегрузкам. Занимался физкультурой, а любимым предметом для меня стала математика. Став постарше, уже в пятом классе, подумал, что начинать надо с авиамодельного кружка - освоить матчасть. Посещал эти занятия до самого совершеннолетия, потом продолжил обучение в летном училище. Затем был перерыв - пока летал сам, особой тяги к прежнему увлечению не испытывал. Но вышел на пенсию, и стало чего-то не хватать. Видимо, наступила пора, когда надо не брать, а отдавать. Поэтому теперь я обучаю авиамоделизму ребят.

- Занятия авиамоделизмом действительно помогли вам стать летчиком?

- Конечно. Благодаря им я постиг аэродинамику. Я понимаю все, что происходит в небе с моим самолетом. Когда начал заниматься авиамодельным спортом, выяснилось, что раньше совершенно неправильно представлял себе эти процессы. Поэтому сейчас при разработке моделей делаю упор на аэродинамику. Учу детей думать. Такой подход помогает нам выигрывать во многих соревнованиях.

- Вы сами разрабатываете модели самолетов?

- Да, для начинающих я разработал три типа моделей, которые мы собираем фактически из того, что есть под рукой. Например, электромоторчик взят от омывателя ветрового стекла автомобиля. Он стоит сто рублей, и это самая дорогая часть самолета. Я год потратил на то, чтобы создать летающие конструкции, которые стоили бы копейки. Зато теперь любой ребенок, независимо от доходов его семьи, может себя реализовать в нашем объединении. Мы делаем пилотажные модели, учебно-тренировочные, гоночные и бойцовые. Если у ребенка все получается и ему это нравится, можно переходить к более серьезным конструкциям. Они обходятся подороже, но тут уж должно быть решение родителей, продолжать ли развивать сына или дочь в этом направлении. А для начала, чтобы понять, хочет ли ребенок вообще этим заниматься, затраты минимальны.

- Но каких-то вложений такое хобби все же требует?

- Занятия у нас бесплатные, есть финансирование от центра детского творчества и спонсоров. Но что-то, конечно, приходится покупать самим. В любом случае для родителей это выгоднее, чем тратить деньги на безделушки. Собранный своими руками самолет приобретает особую ценность для ребенка, который чувствует себя творцом, изобретателем и инженером. Наши дети знают немного больше, чем их сверстники, и им не нужно доказывать свою крутость через сигареты, мат и спиртное. Подняв в небо кордовый самолет, получаешь ощущение реального полета. Здесь все по-взрослому. Ошибка может привести к аварии, это обидно. Приходится думать, мгновенно находить правильное решение. Это захватывает.

- Дети какого возраста у вас занимаются?

- Начиная с 10 - 14 лет и до совершеннолетия. Но в этом году пришли восьмилетки. Буду заниматься и с ними тоже. Начнем подготовку на имеющихся моделях, а уже потом перейдем к самостоятельному изготовлению. Вообще «летают» дети с шести лет.

- У вас занимаются и мальчишки, и девчонки?

- Конечно. Причем девчонки мальчишкам ничуть не уступают. Например, есть у нас Лена Загатина. Обычно ребенок за год делает планер и три разные электрокордовые модели. Лена их сделала за шесть месяцев. За это время появился интерес к воздушному бою. Мы с ней приступили к полетам на бойцовых моделях с двигателями внутреннего сгорания. Два таких самолета она изготовила всего за два месяца.
А совсем недавно мы вернулись с фестиваля «Московское небо-2018». Честь Самары отстаивали наши девчонки - семилетняя Алена Архипова, 13-летняя Настя Архипова, 15-летняя Христина Лопачева - на серьезных самолетах класса F-2D. В этом фестивале обычно участвуют мальчишки, а мы приехали с девчонками. Конечно, ребят это подзадорило - как так, проиграть девчонке в воздушном бою? Неплохой стимул. К слову, выступили мы очень хорошо. Впрочем, как обычно. Мы участвуем в соревнованиях как в Самарской области, так и по всей России.




























- Много моделей ломается?

- На спортсмена берем до 10 моделей, а там как повезет.

- А как выглядит воздушный бой?

- К самолету крепится трехметровая нитка, затем трехметровая лента. Задача - за время боя, это четыре минуты, винтом сделать как можно больше отрубов ленты противника, учитывается и время нахождения в воздухе.

- Преподавание в авиамодельном объединении - ваша основная работа?

- Нет, конечно. Зарплата здесь небольшая, поэтому на жизнь я зарабатываю в другом месте. Но главным делом для себя считаю именно авиамоделизм, работу с детьми. Когда видишь, как у ребенка начинает получаться, загораются глаза, что-то меняется в его жизни в лучшую сторону - это бесценно. Однажды президент федерации авиамодельного спорта Самарской области Айрат Гарфутдинов на одном важном мероприятии обратил внимание на то, что я за год подготовил для соревнований пять экипажей воздушного боя. Я немного удивился: всего же пять. А он говорит: целых пять! Видимо, это и правда немало. Хотя здесь, конечно, счет несколько иной. Важен каждый ребенок, которому мы помогли найти увлечение, реализовать себя, полюбить небо.
 
Дата: 13 сентября 2018 , 11:10
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Автор текста: Светлана Келасьева
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