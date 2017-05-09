Военный Парад на площади Куйбышева посмотрят 26 тысяч самарцев
На его генеральной репетиции побывали свыше 7 тысяч самарцев.
Она состоялась 7 мая на площади Куйбышева и началась с боем кремлевских курантов в 10:00 по самарскому времени. Начиная с этого момента по площади Куйбышева в парадных расчетах прошли военнослужащие Самарского гарнизона, сотрудники правоохранительных ведомств, а также впервые участвующие в военном параде юнармейцы. Зрители увидели бронетехнику, задействованную в параде, в том числе танки, бронетранспортеры, реактивные системы «Град», ракетные комплексы «Искандер М», противотанковые комплексы, самоходные артиллерийские системы. По площади проехала военно-историческая техника, а в небе над Самарой пролетели самолеты и вертолеты.
Как ранее писал sgpress.ru, 8 мая в 11:00 состоится возложение цветов и венков к Вечному огню на площади Славы, а в 18:00 в Самаре на площади Куйбышева начнется концерт, участие в котором примет «Хор Турецкого».
Во вторник, 9 мая, в 9:00 с площади Славы начнет движение колонна с участниками Великой Отечественной войны, которая торжественным автомобильным маршем прибудет на площадь Куйбышева. Главное действие на площади Куйбышева начнется ровно в 10:00 утра по местному времени. Ожидается, что Парад посмотрят более 26 тысяч человек.
Около 11:00 утра на площадь войдет «Бессмертный полк».
Завершением мероприятий станет праздничный концерт российских и областных мастеров искусств «Мы едины в Победном строю», который пройдет на площади Куйбышева. Начало концерта в 18:00. В 22:30 состоится праздничный тематический фейерверк. Его дополнят артиллерийские орудия, которые будут стрелять с первой очереди самарской набережной.
Она состоялась 7 мая на площади Куйбышева и началась с боем кремлевских курантов в 10:00 по самарскому времени. Начиная с этого момента по площади Куйбышева в парадных расчетах прошли военнослужащие Самарского гарнизона, сотрудники правоохранительных ведомств, а также впервые участвующие в военном параде юнармейцы. Зрители увидели бронетехнику, задействованную в параде, в том числе танки, бронетранспортеры, реактивные системы «Град», ракетные комплексы «Искандер М», противотанковые комплексы, самоходные артиллерийские системы. По площади проехала военно-историческая техника, а в небе над Самарой пролетели самолеты и вертолеты.
Как ранее писал sgpress.ru, 8 мая в 11:00 состоится возложение цветов и венков к Вечному огню на площади Славы, а в 18:00 в Самаре на площади Куйбышева начнется концерт, участие в котором примет «Хор Турецкого».
Во вторник, 9 мая, в 9:00 с площади Славы начнет движение колонна с участниками Великой Отечественной войны, которая торжественным автомобильным маршем прибудет на площадь Куйбышева. Главное действие на площади Куйбышева начнется ровно в 10:00 утра по местному времени. Ожидается, что Парад посмотрят более 26 тысяч человек.
Около 11:00 утра на площадь войдет «Бессмертный полк».
Завершением мероприятий станет праздничный концерт российских и областных мастеров искусств «Мы едины в Победном строю», который пройдет на площади Куйбышева. Начало концерта в 18:00. В 22:30 состоится праздничный тематический фейерверк. Его дополнят артиллерийские орудия, которые будут стрелять с первой очереди самарской набережной.
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