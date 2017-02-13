Водоснабжение в жилых домах на Карла Маркса восстановлено по штатной схеме

Напомним, что вчера рано утром в районе дома №15 на улице Карла Маркса произошла коммунальная авария: прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 300 мм.Для устранения последствий аварии специалисты СКС отключили аварийный участок. Без холодного водоснабжения временно остались 23 многоквартирных дома. По официальным данным, в них проживают всего 6700 жителей, из них 1206 детей. Социально-значимые объекты под отключение не попали. Был организован подвоз воды бойлером.В течение часа было произведено переключение на резервную схему подачи воды.Ремонтные работы продолжались до конца дня и были завершены в полном объеме вчера в 21:50.