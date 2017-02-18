Водоснабжение в Красноглинском районе восстановлено по штатной схеме
Как ранее сообщал sgpress.ru, порыв на водопроводе в районе 19 км Московского шоссе произошел вчера во второй половине дня.
По официальным данным регионального ГУ МЧС России, сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм поступило в ведомство вчера в 16:35.
- На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов (всего 72905 жителей, из них 12245 детей), 11 социально-значимых объектов, - говорилось в официальном сообщении ГУ МЧС России по Самарской области. Это объекты, расположенные в поселках Мехзавод и микрорайоне Крутые Ключи.
Сообщается, что к ликвидации аварии были привлечены 117 человек, 55 единиц техники. Ход выполнения работ был на контроле у городской администрации. Благодаря слаженной работе всех служб устранить аварию удалось в максимально короткие сроки.
По данным управления, сегодня в 15.30 ремонтные работы завершены в полном объеме, водоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме.
По официальным данным регионального ГУ МЧС России, сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм поступило в ведомство вчера в 16:35.
- На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов (всего 72905 жителей, из них 12245 детей), 11 социально-значимых объектов, - говорилось в официальном сообщении ГУ МЧС России по Самарской области. Это объекты, расположенные в поселках Мехзавод и микрорайоне Крутые Ключи.
Сообщается, что к ликвидации аварии были привлечены 117 человек, 55 единиц техники. Ход выполнения работ был на контроле у городской администрации. Благодаря слаженной работе всех служб устранить аварию удалось в максимально короткие сроки.
По данным управления, сегодня в 15.30 ремонтные работы завершены в полном объеме, водоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме.
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