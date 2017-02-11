Водоснабжение 23 домов Железнодорожного района восстановлено

Для устранения последствий аварии специалисты СКС отключили аварийный участок. Без холодного водоснабжения временно остались 23 многоквартирных дома. По официальным данным, в них проживают всего 6700 жителей, из них 1206 детей. Социально-значимые объекты под отключение не попали. Был организован подвоз воды бойлером.В течение часа было произведено переключение и восстановлено водоснабжение жилых домов.В настоящее время на участке продолжаются ремонтные работы. Планируется, что они будут завершены сегодня вечером. Ситуация находится на контроле городских властей.