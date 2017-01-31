Водителя Мерседеса будут судить за ДТП с двумя пострадавшими

28-летний водитель Мерседес Бенц E220 (водительский стаж - с 2014 года) ехал со стороны Сызрани в направлении Жигулевска. По версии полицейских, не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Субару Форестер под управлением 35-летнего мужчины (стаж – 12-лет).В результате ДТП оба водителя, а также 33-летняя пассажирка Субару получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой» в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми.В рамках доследственной проверки было назначено проведение всех необходимых экспертиз. Специалисты оценили травмы, полученные людьми, находившимся в салоне Субару, как тяжкий вред здоровью. Проанализировав все доказательства, собранные в ходе проверки, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту нарушения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.По данным полицейских, подозреваемый, живущий в городе Чебоксары, официально нигде не трудоустроен и ранее не был судим. В настоящее время полицейские продолжают расследование уголовного дела.