Водителя, который насмерть сбил сотрудника ДПС, осудили на два года

В результате ДТП лейтенант полиции Валерий Тихонов получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. По данному факту возбудили уголовное дело.В Красноярском суде водителю вынесли приговор. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением водительских прав на три года.