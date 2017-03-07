Водителей «скорой помощи» обязали помогать переносить больных

Теперь должностная инструкция водителей бригады «скорой помощи» на территории Самарской области дополнена соответствующим пунктом.



Об этом сообщает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. Раньше транспортировка больных в обязанности водителей не входила. В результате часто самарцы сталкивались с ситуацией, когда больного просто некому было вынести в машину. В итоге терялось драгоценное время, и находящийся в критическом состоянии человек рисковал не доехать до больницы. Теперь в строгом соответствии с законом и доработанной должностной инструкцией врач бригады «скорой помощи» обязан организовать транспортировку больного до машины. При этом ему должны помогать фельдшер и водитель машины.