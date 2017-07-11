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Водителей и кондукторов общественного транспорта обучат английскому языку и краеведению

Освежат знания иностранного около тысячи человек.

Как сообщил и.о. руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин, в конце этого года для сотрудников транспортных предприятий организуют предварительное тестирование по английскому языку. В начале 2018 года, с февраля по апрель, водители и кондукторы пройдут обучение на спецкурсах. 36 часов занятий будет отдано английскому языку, 18 часов – краеведению.

Обучение, по словам Юрия Тапилина, будет проходить в нерабочее время.

Добавим, что департаменту транспорта рекомендовали в перспективе снабдить водителей и кондукторов разговорниками.

 
Дата: 11 июля 2017 , 15:47
21
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Владимир Пермяков
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