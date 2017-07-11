Водителей и кондукторов общественного транспорта обучат английскому языку и краеведению

Как сообщил и.о. руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин, в конце этого года для сотрудников транспортных предприятий организуют предварительное тестирование по английскому языку. В начале 2018 года, с февраля по апрель, водители и кондукторы пройдут обучение на спецкурсах. 36 часов занятий будет отдано английскому языку, 18 часов – краеведению.Обучение, по словам Юрия Тапилина, будет проходить в нерабочее время.Добавим, что департаменту транспорта рекомендовали в перспективе снабдить водителей и кондукторов разговорниками.