Водителей Самары поздравили с наступающими праздниками Дед Мороз и Снегурочка

Сегодня Госавтоинспекция Самары при поддержке региональной общественной организации «Самарский Клуб Такси» провели традиционную ежегодную предновогоднюю акцию по поздравлению водителей и пешеходов с наступающим Новым годом.



Как сообщает пресс-служба ГорГАИ, возле рынка «Караван» вместе с инспекторами ДПС несли службу Дед Мороз и Снегурочка. Остановив автомобиль, сказочные персонажи загадывали водителю загадки по правилам дорожного движения, и после получения правильного ответа дарили памятку автомобилисту и сувениры, а затем поздравляли с наступающим Новым годом и желали счастливого пути.



Пешеходы тоже не остались без внимания. Им так же задавали вопросы на знание правил дорожного движения и за правильные ответы вручались подарки – световозвращающие элементы.