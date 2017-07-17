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Водитель рассчитался за сбитую им корову, чтобы взять кредит

Как сообщает УФССП по Самарской области, житель Борского района ехал на автомобиле и случайно сбил корову. Животное погибло. Суд обязал мужчину выплатить владельцу погибшей коровы 31 тысячу рублей компенсации материального ущерба. 

Однако гражданин этого не делал. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и проверили имущество должника. Оказалось, что мужчина нигде не работает, собственности у него нет, а живет он в квартире сожительницы. Долг за него выплачивала его мама, ежемесячно внося по 50 рублей.

Мужчину ограничили в праве выезда из России и назначили ему более 2 тысяч рублей исполнительского сбора. Однако когда банки несколько раз ему отказали в предоставлении кредита, гражданин полностью погасил долг. 
Дата: 17 июля 2017 , 10:44
709
Автор текста: Ксения Кармазина
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17 июля 2017 , 11:35
Nikола
Как же водителя занесло на пастбище, да ещё на такой скорости, чтобы насмерть сбить корову? Если это случилось на дороге, то что корова делала на проезжей части? Если это был перегон стада, через дорогу, то виноват в этом ещё и пастух. В зоне наезда на корову был знак "Перегон скота", или "Животные на дороге"? Если же корова была "не организованная", то на 100% виноват её хозяин.
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