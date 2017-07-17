Водитель рассчитался за сбитую им корову, чтобы взять кредит
Как сообщает УФССП по Самарской области, житель Борского района ехал на автомобиле и случайно сбил корову. Животное погибло. Суд обязал мужчину выплатить владельцу погибшей коровы 31 тысячу рублей компенсации материального ущерба.
Однако гражданин этого не делал. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и проверили имущество должника. Оказалось, что мужчина нигде не работает, собственности у него нет, а живет он в квартире сожительницы. Долг за него выплачивала его мама, ежемесячно внося по 50 рублей.
Мужчину ограничили в праве выезда из России и назначили ему более 2 тысяч рублей исполнительского сбора. Однако когда банки несколько раз ему отказали в предоставлении кредита, гражданин полностью погасил долг.
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17 июля 2017 , 11:35
Nikола
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