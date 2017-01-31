Водитель и пассажир Шевроле скончались в ДТП. Оба не были пристегнуты

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По предварительной версии сотрудников ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva ехал по улице Железнодорожной. Превысив скорость, он сначала врезался в дорожный знак, а потом в здание.Водитель машины и его 28-летний пассажир получили смертельные травмы, от которых скончались на месте происшествия до приезда«скорой помощи. По данным инспекторов, оба они не были пристегнуты ремнями безопасности.Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.