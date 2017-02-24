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Водитель фуры устроил пожар, разогревая еду

Возгорание произошло 23 февраля в 12:23 на улице Карла-Маркса в Сызрани.

По данным портала «Маленькая Сызрань», загорелась кабина фуры MAN. В результате пожара пострадал 60-летний водитель, который пытался забрать документы из кабины. Прибывшие огнеборцы спасли мужчину, успевшего получить серьезные ожоги рук, лица и груди.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. По одной из версий, в кабине работала газовая горелка, на которой водитель хотел разогреть себе еду. 


Дата: 24 февраля 2017 , 14:14
183
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: портал "Маленькая Сызрань"
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