Водитель фуры устроил пожар, разогревая еду

По данным портала «Маленькая Сызрань», загорелась кабина фуры MAN. В результате пожара пострадал 60-летний водитель, который пытался забрать документы из кабины. Прибывшие огнеборцы спасли мужчину, успевшего получить серьезные ожоги рук, лица и груди.Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. По одной из версий, в кабине работала газовая горелка, на которой водитель хотел разогреть себе еду.