Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
Напомним, ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района.
66-летний водитель автомобиля Фредлайнер (стаж 16 лет), двигался по федеральной автодороге М-5 «Урал» со стороны Тольятти в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, мужчина не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Шкодой под управлением 41-летнего водителя (стаж – 23 года). После столкновения грузовик продолжил движение и наехал на кирпичное строение стационарного поста ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району. Сотрудников полиции в этот момент в помещении не было.
По данным инспекторов ГИБДД, водитель большегруза находился в трезвом состоянии. В настоящий момент он госпитализирован с травмами головы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все подробности случившегося.
66-летний водитель автомобиля Фредлайнер (стаж 16 лет), двигался по федеральной автодороге М-5 «Урал» со стороны Тольятти в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, мужчина не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Шкодой под управлением 41-летнего водителя (стаж – 23 года). После столкновения грузовик продолжил движение и наехал на кирпичное строение стационарного поста ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району. Сотрудников полиции в этот момент в помещении не было.
По данным инспекторов ГИБДД, водитель большегруза находился в трезвом состоянии. В настоящий момент он госпитализирован с травмами головы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все подробности случившегося.
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Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района.
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