Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице

66-летний водитель автомобиля Фредлайнер (стаж 16 лет), двигался по федеральной автодороге М-5 «Урал» со стороны Тольятти в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, мужчина не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Шкодой под управлением 41-летнего водителя (стаж – 23 года). После столкновения грузовик продолжил движение и наехал на кирпичное строение стационарного поста ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району. Сотрудников полиции в этот момент в помещении не было.По данным инспекторов ГИБДД, водитель большегруза находился в трезвом состоянии. В настоящий момент он госпитализирован с травмами головы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все подробности случившегося.