Водитель большегруза был зажат в кабине в результате аварии

Как сообщают в ПСС по Самарской области, около поселка Сборный столкнулись два большегруза, ехавшие в попутном направлении. В результате столкновения в кабине одного из них оказался зажат водитель.В 13.25 четыре спасателя Сызрани вызволили пострадавшего из аварийного автомобиля и передали врачам скорой помощи.