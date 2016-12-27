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Водитель большегруза был зажат в кабине в результате аварии

Авария случилась сегодня, 26 декабря, примерно в 12.30 на трассе М-5 «Урал».

Как сообщают в ПСС по Самарской области, около поселка Сборный столкнулись два большегруза, ехавшие в попутном направлении. В результате столкновения в кабине одного из них оказался зажат водитель.

В 13.25 четыре спасателя Сызрани вызволили пострадавшего из аварийного автомобиля и передали врачам скорой помощи. 


Дата: 26 декабря 2016 , 17:44
230
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: ПСС по Самарской области
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