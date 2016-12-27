Водитель большегруза был зажат в кабине в результате аварии
Авария случилась сегодня, 26 декабря, примерно в 12.30 на трассе М-5 «Урал».
Как сообщают в ПСС по Самарской области, около поселка Сборный столкнулись два большегруза, ехавшие в попутном направлении. В результате столкновения в кабине одного из них оказался зажат водитель.
В 13.25 четыре спасателя Сызрани вызволили пострадавшего из аварийного автомобиля и передали врачам скорой помощи.
Как сообщают в ПСС по Самарской области, около поселка Сборный столкнулись два большегруза, ехавшие в попутном направлении. В результате столкновения в кабине одного из них оказался зажат водитель.
В 13.25 четыре спасателя Сызрани вызволили пострадавшего из аварийного автомобиля и передали врачам скорой помощи.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
26 декабря 2016
132
26 декабря 2016
230
26 декабря 2016
162
26 декабря 2016
122
26 декабря 2016
152
26 декабря 2016
176
26 декабря 2016
458
26 декабря 2016 , 17:55
358
Представители следственных органов 25 декабря прибыли на завод «Авиакор». Об этом...
26 декабря 2016 , 17:49
132
Ежесуточно улично-дорожную сеть города убирали 270 единиц спецтехники и около 200 рабочих МП...
26 декабря 2016 , 17:44
230
Авария случилась сегодня, 26 декабря, примерно в 12.30 на трассе М-5 «Урал».
26 декабря 2016 , 16:28
810
Инцидент произошел сегодня примерно в 14:00 в центре города.
26 декабря 2016 , 16:24
136
«Переходи на зеленый» - мероприятие с таким названием провели на днях сотрудники...
26 декабря 2016 , 16:18
162
Центральная библиотека им. Крупской (ул. Самарская, 190-б) приглашает на развлекательные...
26 декабря 2016 , 16:06
410
Как ранее писал sgpress.ru, в губернской столице за 11 месяцев 2016 года было зарегистрировано...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11 декабря 2016
12136
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7668
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6595
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6556
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
985
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
27 ноября 2016
829
Авария случилась 26 ноября в 12:05 на дороге Николаевка-Черновский-Белозерки в Волжском...
27 ноября 2016
492
Станция технического обслуживания находится на улице Магистральной в Комсомольском районе...
27 ноября 2016
390
Органы прокуратуры - о ситуации с наркотизацией населения.