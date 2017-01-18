Водитель Приоры погиб из-за оставленного на дороге колеса

Как пишет интернет-портал «Маленькая Сызрань», 32-летний водитель Приоры из Пензы ехал по трассе М-5 «Урал» со стороны Москвы. В районе 863 километра у поворота на Репьевку он наехал на колесо грузовика, оставленное на проезжей части. В результате этого автомобиль выехал на «встречку», где Приора врезалась в фуру Вольво под управлением 51-летнего водителя.Сообщается, что в результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия.