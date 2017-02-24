Водитель Опеля пострадал, попав в выбоину
Дорожное происшествие случилась вчера, 23 февраля, примерно в 12.00.
Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД, 28-летний водитель ехал на автомобиле Opel по ул. Дачной. Около дома №20 мужчина наехал на яму, в результате чего получил телесные повреждения.
По словам очевидца ДТП Александра Мозолевского, сейчас на этом месте ведется строительство дома, прокладываются новые коммуникации.
- Работники вырыли тут котлован, заложили коммуникации и потом примерно месяц назад засыпали яму грунтом. Дорогу строители не починили, асфальт положен не был. Через некоторое время в этом месте грунт просел и образовалась яма глубиной примерно 50 см, - рассказывает Александр. – Вчера стал свидетелем того, как в нее провалился Опель. Водитель в результате аварии ударился головой о лобовое стекло. Скорее всего, мужчина эту яму просто не заметил, так как ее припорошило снегом.
Можно предположить, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Однако официальной информации на этот счет нет.
Также, по словам очевидца, это был не первый подобный случай.
- Вчера женщина наехала колесом на яму, но у нее машина была проходимее. Повреждений автомобилистка не получила.
Как сообщили sgpress.ru в региональном ГУ МВД, 28-летний водитель ехал на автомобиле Opel по ул. Дачной. Около дома №20 мужчина наехал на яму, в результате чего получил телесные повреждения.
По словам очевидца ДТП Александра Мозолевского, сейчас на этом месте ведется строительство дома, прокладываются новые коммуникации.
- Работники вырыли тут котлован, заложили коммуникации и потом примерно месяц назад засыпали яму грунтом. Дорогу строители не починили, асфальт положен не был. Через некоторое время в этом месте грунт просел и образовалась яма глубиной примерно 50 см, - рассказывает Александр. – Вчера стал свидетелем того, как в нее провалился Опель. Водитель в результате аварии ударился головой о лобовое стекло. Скорее всего, мужчина эту яму просто не заметил, так как ее припорошило снегом.
Можно предположить, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Однако официальной информации на этот счет нет.
Также, по словам очевидца, это был не первый подобный случай.
- Вчера женщина наехала колесом на яму, но у нее машина была проходимее. Повреждений автомобилистка не получила.
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