Водитель Опеля насмерть сбил неизвестную женщину

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 62-летний водитель автомобиля Opel Mokka ехал со стороны улицы Баныкина в направлении Матросова. По предварительной версии полицейских, в пути он сбил неустановленную женщину, которая шла по дороге впереди. От полученных в результате ДТП травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия врачей.Очевидцы в соцсетях уточняют, что инцидент произошел возле Баныкинского кладбища. По их словам, подойти к погибшей было сложно, к ней не подпускала свора собак, которая до этого шла по дороге вместе с ней.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был трезв. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.