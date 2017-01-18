Водитель Лексуса, устроивший ДТП на Ново-Садовой, уже дважды попадался пьяным за рулем
Напомним, ДТП произошло вчера в 19:45.
Двигаясь по улице Ново-Садовой, 33-летний мужчина за рулем Лексуса столкнулся с припаркованным вдоль проезжей части Мицубиши, который от удара врезался в стоявшую рядом Шкоду. Водителей двух последних авто в момент происшествия рядом с транспортными средствами не было.
Как рассказали корреспонденту sgpress.ru в региональном ГУ МВД России, водитель Лексуса неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе и за вождение в нетрезвом виде. Впервые его лишили прав за это прав на два года в 2011 году. Однако уже в 2013 году мужчина вновь был пойман пьяным за рулем.
В настоящее время в соответствии с составленным административным протоколом виновнику ДТП грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до полутора лет.
Двигаясь по улице Ново-Садовой, 33-летний мужчина за рулем Лексуса столкнулся с припаркованным вдоль проезжей части Мицубиши, который от удара врезался в стоявшую рядом Шкоду. Водителей двух последних авто в момент происшествия рядом с транспортными средствами не было.
Как рассказали корреспонденту sgpress.ru в региональном ГУ МВД России, водитель Лексуса неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе и за вождение в нетрезвом виде. Впервые его лишили прав за это прав на два года в 2011 году. Однако уже в 2013 году мужчина вновь был пойман пьяным за рулем.
В настоящее время в соответствии с составленным административным протоколом виновнику ДТП грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до полутора лет.
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