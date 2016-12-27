Водитель Хендэ погиб в лобовом ДТП авто с Фольксвагеном

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 33-летний водитель за рулем Hyundai Accent ехал в снегопад со стороны Самары в направлении Оренбургской области.По предварительной версии полицейских, автомобилист начал обгонять идущую впереди машину, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Volkswagen Golf, который ехал прямо навстречу. Второй машиной управлял 27-летний мужчина.Водитель Volkswagen Golf с травмами был доставлен в ближайшую больницу. Предполагаемый виновник аварии от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.