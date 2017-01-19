Водитель Форда сбил женщину. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу
Авария произошла сегодня, 19 января, примерно в 7:10.
Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 30-летний мужчина, управляя автомашиной Ford, ехал по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Мехзавод в направлении Горелого Хутора. По предварительной версии полицейских, напротив остановки «Озерки» водитель сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемой «зебры».
От полученных травм пострадавшая скончалась в машине «скорой помощи» по пути в больницу. В настоящее время полицейские выясняют все детали случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 30-летний мужчина, управляя автомашиной Ford, ехал по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Мехзавод в направлении Горелого Хутора. По предварительной версии полицейских, напротив остановки «Озерки» водитель сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемой «зебры».
От полученных травм пострадавшая скончалась в машине «скорой помощи» по пути в больницу. В настоящее время полицейские выясняют все детали случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
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