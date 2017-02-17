Вода в поселки Мехзавод и Крутые ключи подается на пониженном давлении

По данным ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС), в районе 19 км Московское шоссе произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем часть Красноглинского района.



Холодная вода в дома самарцев, проживающих на указанной территории, подается на пониженном давлении. В настоящее время специалисты СКС ищут место утечки с помощью специального оборудования. Сроки ликвидации последствий порыва пока непонятны.



При этом горячая вода у жителей есть, как сообщают в пресс-службе ОАО «Предприятие тепловых сетей».



Не исключено, что для устранения утечки потребуется полное отключение водоснабжения - все будет зависеть от величины порыва. В этом случае воду жителям Мехзавода и Крутых ключей будут поставлять бойлерами.



Надо отметить, что это не первый порыв водовода в Мехзаводе этой зимой. В декабре 2016 года из-за аналогичного происшествия люди на время остались без воды.

