Вода в Волге нагрелась до 20,4 градуса по Цельсию

Между тем Управление Роспотребнадзора по Самарской области проверило санитарное состояние самарских пляжей и провело исследование воды на микробы. Всего в Самаре этим летом организовали 8 мест для купания: пляж на улице Советской Армии, пляж на Барбошиной поляне, пляж в районе ФГУП «Санаторий «Можайский при Спецстрое России», пляж Красноглинского района, пляж на реке Волге в районе Фестивальной поляны, пляжи на I очереди и II очереди набережной реки Волги, пляж Загородного парка.

По результатам анализа не прошла проверку на микробы вода на пляжах самарской набережной, на Советской Армии и в Загородном парке. Неудовлетворительное качество воды связано с обильными дождями, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В воде, где отмечается несоответствие санитарным правилам по микробиологическим показателям, купаться не рекомендуется. Кроме того, нельзя купаться после дождя.