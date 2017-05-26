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Вода поступит в дома жителей Мехзавода и Крутых Ключей вечером

Повреждение водовода на Московском шоссе устранено.

Напомним, коммунальная авария произошла в четверг, 25 мая, в 17:25. По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России, причиной аварии стало повреждение водовода холодного водоснабжения диаметром 700 мм, расположенного на 18 км Московского шоссе.

В связи с порывом была ограничена подача воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи. На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов и 11 социально-значимых объектов. Без воды остались 72905 жителей, в том числе 12245 детей.

Как сообщили sgpress.ru в СКС, сейчас повреждение водовода устранено. Идет заполнение труб водой. В дома жителей, по словам представителей СКС, вода поступит примерно через 3 часа, т.е. приблизительно в 19:30. 
Дата: 26 мая 2017 , 16:35
30
Автор текста: Ксения Кармазина
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