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Во втором домашнем матче БК «Самара» снова одержал уверенную победу

В четверг, 5 октября, состоялась очередная игра российской баскетбольной Суперлиги. БК «Самара» принимал «Химки-Подмосковье».

С самого начала волжане завладели преимуществом, но увеличить отрыв не удавалось. Только к концу первой половины самарцы показали, кто действительно на паркете хозяин – 38:27.
После большого перерыва наша команда продолжила наращивать преимущество. В середине третьей четверти отрыв достиг 20 очков, который и сохранился до конца встречи. 80:60 – уверенная победа «Самары».

Самыми результативными в составе волжан стали Евгений Фидий - 24 очка, Алексей Голяхов – 14 очков и Александр Савенков - 11 очков.
 
Дата: 6 октября 2017 , 10:28
63
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: БК "Самара"
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