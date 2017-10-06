Во втором домашнем матче БК «Самара» снова одержал уверенную победу
В четверг, 5 октября, состоялась очередная игра российской баскетбольной Суперлиги. БК «Самара» принимал «Химки-Подмосковье».
С самого начала волжане завладели преимуществом, но увеличить отрыв не удавалось. Только к концу первой половины самарцы показали, кто действительно на паркете хозяин – 38:27.
После большого перерыва наша команда продолжила наращивать преимущество. В середине третьей четверти отрыв достиг 20 очков, который и сохранился до конца встречи. 80:60 – уверенная победа «Самары».
Самыми результативными в составе волжан стали Евгений Фидий - 24 очка, Алексей Голяхов – 14 очков и Александр Савенков - 11 очков.
С самого начала волжане завладели преимуществом, но увеличить отрыв не удавалось. Только к концу первой половины самарцы показали, кто действительно на паркете хозяин – 38:27.
После большого перерыва наша команда продолжила наращивать преимущество. В середине третьей четверти отрыв достиг 20 очков, который и сохранился до конца встречи. 80:60 – уверенная победа «Самары».
Самыми результативными в составе волжан стали Евгений Фидий - 24 очка, Алексей Голяхов – 14 очков и Александр Савенков - 11 очков.
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