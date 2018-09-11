Во всех избирательных комиссиях работают видеокамеры

В 321 участке для голосования установлены урны с электронным устройством для подсчета голосов. Из них 30 расположены на участках в городе Сызрань, 238 на участках в Тольятти и на 53 участках в Самаре.За легитимностью выборов следят и общественные наблюдатели. Их сейчас на участках Самарской области работает более 1000. Наблюдатель следит за соблюдением законности всех процедур голосования.