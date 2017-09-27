Во время раскопок на Хлебной площади в Самаре нашли ядра и нательные кресты

В июле 2017 года на Хлебной площади стартовал второй этап раскопок. Первый проходил в 2013-2014 годах. По итогам раскопок археологи и историки рассчитывают подтвердить версию о том, что именно здесь находилась вторая самарская крепость, которую построили в начале 18 века.По словам профессора Самарского университета Эдуарда Дубмана, ее начали строить ориентировочно в 1703 году.- Первая самарская крепость, которую начали возводить в 1586 году под руководством Григория Засекина, существовала до 1703 года. В начале 18 века в Самаре произошло несколько крупных пожаров. Самый сильный из них уничтожил почти весь небольшой город и саму крепость. Поэтому было принято решение о постройке нового фортификационного сооружения. Оно расположилось на 200 метров восточнее старого, на крутом берегу реки Самары, - рассказывает Эдуард Дубман.По его словам, в то время в России начали использовать западный опыт в строительстве фортификационных сооружений. Крепость сделали насыпной. Она была построена в виде четырехугольника размерами примерно 400 на 200 метров. Помимо устройства валов, строители вырыли рвы по периметру крепости. На углах возвели больверки (бастионы). На трех из них, обращенных к степи, установили пушки. Четвертый был со стороны города. Внутри крепости, по историческим документам, находилось три сооружения: две четырехугольные башни и одна восьмиугольная, которая была выше остальных.- Свидетельств о других строениях внутри крепости не сохранилось. Первые же упоминания об этом сооружении мы нашли в документах от 1706 года, а в 30-е годы 18 века местные воеводы писали в Петербург о необходимости ремонта крепости и просили поставить 16 пушек. Вероятно, до этого использовались орудия, сохранившиеся после пожара, уничтожившего крепость Засекина, - предполагает историк.Как рассказывают ученые, в середине 18 века строится крепость Оренбург, и опасность набегов в Поволжье снижается. Самара становится уездным городком, а потом и вовсе утрачивает свое значение. Но к концу 18 века идет реформа местного самоуправления Екатерины II, и город снова получает статус уезда. В 1782 году появляется план развития Самары, на котором указано точное расположение крепости. В 1804 году, согласно новому плану города, на ее территории появляются дополнительные строения. Последние упоминания крепости датируются серединой 19 века. Сначала – свидетельства о сильных пожарах 1848-1849 годов, во время которых люди складывали свои вещи, спасенные из огня, на валах. А в начале 50-х годов выходит указ властей о направлении тюремных сидельцев на работу по «сравниванию» валов. Территорию готовили для дальнейшей застройки.- Вот так и закончилась история второй самарской крепости. Но, мое мнение - как военное сооружение, она утратила свою значимость еще в середине 18 века, - говорит Эдуард Дубман.Раскопки, проводимые сейчас на Хлебной площади, должны подтвердить предположения историков о дате создания фортификационного сооружения. Уже сейчас можно говорить о том, что, скорее всего, они верны.- Мы нашли здесь пушечные ядра, остатки механизмов кремниевых ружей, нательные кресты, монеты начала 18 века и более поздних периодов. Это косвенно подтверждает версию о том, что крепость построили в 1703-1704 годах. Но точные выводы предстоит сделать экспертам после анализа находок, - рассказал начальник отдела реставраций компании-подрядчика Андрей Глазков.Деревянные конструкции, которые сейчас продолжают раскапывать археологи - клети, которые возводили для укрепления основания крепости и защиты ее от разрушения. Сделаны они из сосны, поэтому, несмотря на близость воды, достаточно хорошо сохранились.Ученым в этом году необходимо было исследовать территорию на площади 720 квадратных метров. 500 из них уже раскопали. Глубина раскопа - от 4,5 до 6 метров. Исследования будут продолжаться до выполнения всего запланированного объема работ. При ухудшении погодных условий на месте раскопа оборудуют навесы.