27 сентября 2017 года,
00:27
$ 57.52    68.02   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
С днем рождения, любимый город!
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Во время раскопок на Хлебной площади в Самаре нашли ядра и нательные кресты

В районе пересечения улиц Степана Разина и Крупской находилась крепость, построенная предположительно в начале 18 века.

В июле 2017 года на Хлебной площади стартовал второй этап раскопок. Первый проходил в 2013-2014 годах. По итогам раскопок археологи и историки рассчитывают подтвердить версию о том, что именно здесь находилась вторая самарская крепость, которую построили в начале 18 века.

По словам профессора Самарского университета Эдуарда Дубмана, ее начали строить ориентировочно в 1703 году.

- Первая самарская крепость, которую начали возводить в 1586 году под руководством Григория Засекина, существовала до 1703 года. В начале 18 века в Самаре произошло несколько крупных пожаров. Самый сильный из них уничтожил почти весь небольшой город и саму крепость. Поэтому было принято решение о постройке нового фортификационного сооружения. Оно расположилось на 200 метров восточнее старого, на крутом берегу реки Самары, - рассказывает Эдуард Дубман.

По его словам, в то время в России начали использовать западный опыт в строительстве фортификационных сооружений. Крепость сделали насыпной. Она была построена в виде четырехугольника размерами примерно 400 на 200 метров. Помимо устройства валов, строители вырыли рвы по периметру крепости. На углах возвели больверки (бастионы). На трех из них, обращенных к степи, установили пушки. Четвертый был со стороны города. Внутри крепости, по историческим документам, находилось три сооружения: две четырехугольные башни и одна восьмиугольная, которая была выше остальных.

- Свидетельств о других строениях внутри крепости не сохранилось. Первые же упоминания об этом сооружении мы нашли в документах от 1706 года, а в 30-е годы 18 века местные воеводы писали в Петербург о необходимости ремонта крепости и просили поставить 16 пушек. Вероятно, до этого использовались орудия, сохранившиеся после пожара, уничтожившего крепость Засекина, - предполагает историк.

Как рассказывают ученые, в середине 18 века строится крепость Оренбург, и опасность набегов в Поволжье снижается. Самара становится уездным городком, а потом и вовсе утрачивает свое значение. Но к концу 18 века идет реформа местного самоуправления Екатерины II, и город снова получает статус уезда. В 1782 году появляется план развития Самары, на котором указано точное расположение крепости. В 1804 году, согласно новому плану города, на ее территории появляются дополнительные строения. Последние упоминания крепости датируются серединой 19 века. Сначала – свидетельства о сильных пожарах 1848-1849 годов, во время которых люди складывали свои вещи, спасенные из огня, на валах. А в начале 50-х годов выходит указ властей о направлении тюремных сидельцев на работу по «сравниванию» валов. Территорию готовили для дальнейшей застройки.                                                                                                                                                                                                            
                                                                      

- Вот так и закончилась история второй самарской крепости. Но, мое мнение - как военное сооружение, она утратила свою значимость еще в середине 18 века, - говорит Эдуард Дубман.

Раскопки, проводимые сейчас на Хлебной площади, должны подтвердить предположения историков о дате создания фортификационного сооружения. Уже сейчас можно говорить о том, что, скорее всего, они верны.

- Мы нашли здесь пушечные ядра, остатки механизмов кремниевых ружей, нательные кресты, монеты начала 18 века и более поздних периодов. Это косвенно подтверждает версию о том, что крепость построили в 1703-1704 годах. Но точные выводы предстоит сделать экспертам после анализа находок, - рассказал начальник отдела реставраций компании-подрядчика Андрей Глазков.



















Деревянные конструкции, которые сейчас продолжают раскапывать археологи - клети, которые возводили для укрепления основания крепости и защиты ее от разрушения. Сделаны они из сосны, поэтому, несмотря на близость воды, достаточно хорошо сохранились.



















Ученым в этом году необходимо было исследовать территорию на площади 720 квадратных метров. 500 из них уже раскопали. Глубина раскопа - от 4,5 до 6 метров. Исследования будут продолжаться до выполнения всего запланированного объема работ. При ухудшении погодных условий на месте раскопа оборудуют навесы.
 
Дата: 26 сентября 2017 , 14:01
479
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Кирилл Ляхманов
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
26 сентября 2017 , 15:35
хохо
лучшая новость за последнее время
Последнее из раздела Лента новостей
Житель Самары после семейной ссоры обстрелял полицейских, один пострадал
26 сентября 2017
298
Житель Самары после семейной ссоры обстрелял полицейских, один пострадал
Автобус №45 снова будет ходить по Волжскому шоссе
26 сентября 2017
252
Автобус №45 снова будет ходить по Волжскому шоссе
Дмитрий Азаров представлен в качестве врио губернатора
26 сентября 2017
1335
Дмитрий Азаров представлен в качестве врио губернатора
В Самарской области Гранта врезалась в грузовик: один человек погиб, трое пострадали
26 сентября 2017
241
В Самарской области Гранта врезалась в грузовик: один человек погиб, трое пострадали
Экс-мэра Тольятти назначили зампредом правительства Самарской области
26 сентября 2017
729
1
Экс-мэра Тольятти назначили зампредом правительства Самарской области
Телефонные террористы вновь атаковали Самарскую область
26 сентября 2017
758
Телефонные террористы вновь атаковали Самарскую область
Во время раскопок на Хлебной площади в Самаре нашли ядра и нательные кресты
26 сентября 2017
479
1
Во время раскопок на Хлебной площади в Самаре нашли ядра и нательные кресты
Об особенностях и видах пружинных матрасов
26 сентября 2017
193
Об особенностях и видах пружинных матрасов
Ехавших в столицу нелегалов задержали в Самарской области
26 сентября 2017
187
Ехавших в столицу нелегалов задержали в Самарской области
Лента новостей
26 сентября 2017 , 21:39
298
Житель Самары после семейной ссоры обстрелял полицейских, один пострадал
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 сентября, около одного из домов в Промышленном...
26 сентября 2017 , 17:35
252
Автобус №45 снова будет ходить по Волжскому шоссе
Со среды, 27 сентября, движение автобуса № 45 будет организовано в соответствии с ранее...
26 сентября 2017 , 16:34
1335
Дмитрий Азаров представлен в качестве врио губернатора
Во вторник, 26 сентября, в здании правительства Самарской области состоялось представление...
26 сентября 2017 , 16:03
241
В Самарской области Гранта врезалась в грузовик: один человек погиб, трое пострадали
Авария произошла во вторник, 26 сентября, примерно в 6 утра в Ставропольском районе.
26 сентября 2017 , 15:27
729
Экс-мэра Тольятти назначили зампредом правительства Самарской области
Сергей Андреев будет курировать территорию опережающего экономического развития...
26 сентября 2017 , 14:48
758
Телефонные террористы вновь атаковали Самарскую область
На этот раз звонки с информацией о минировании поступили в тольяттинские торговые центры –...
26 сентября 2017 , 14:01
479
Во время раскопок на Хлебной площади в Самаре нашли ядра и нательные кресты
В районе пересечения улиц Степана Разина и Крупской находилась крепость, построенная...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
4 сентября 2017
4800
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
25 сентября 2017
2976
1
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
Центром празднования Дня города в Самаре станет вторая очередь набережной
4 сентября 2017
2869
Центром празднования Дня города в Самаре станет вторая очередь набережной
Здесь будут работать пять разных площадок
В Самаре объявлено штормовое предупреждение
14 сентября 2017
2745
В Самаре объявлено штормовое предупреждение
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19:00 четверга, 14 сентября, до 19:00...
В Самаре пройдут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе
29 августа 2017
364
В Самаре пройдут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе
В них смогут принять участие все желающие.
На Волге у спуска Лейтенанта Шмидта столкнулись две мотолодки
28 августа 2017
845
На Волге у спуска Лейтенанта Шмидта столкнулись две мотолодки
Инцидент произошел в субботу, 26 августа, в 18:55 в Самаре.
20-летняя самарчанка подозревается в организации незаконного игорного клуба
28 августа 2017
724
 
20-летняя самарчанка подозревается в организации незаконного игорного клуба
Нелегальный клуб функционировал в одном из помещений, расположенных в Советском районе Самары.
В Самарской области «девяносто девятая» врезалась в мотоблок: погиб 14-летний подросток
28 августа 2017
483
В Самарской области «девяносто девятая» врезалась в мотоблок: погиб 14-летний подросток
Авария произошла в воскресенье, 27 августа, около 21:40 в Клявлинском районе на дороге между...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.