Во время месячника по благоустройству по гарантии отремонтируют поврежденные дороги и тротуары

Во время месячника по благоустройству особое внимание уделят устранению проявившихся после зимы дефектов улично-дорожной сети и других объектов городского хозяйства.- Необходимо проверить все гарантийные работы по ремонту дорог и тротуаров, которые были сделаны в последние годы. В работу берите все замечания, которые оставляют жители и устраняйте в максимально короткие сроки, - сказала Елена Лапушкина.Напомним также, что министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области начало гарантийный осмотр Московского шоссе и Ново-Садовой. Все выявляемые дефекты будут устраняться за счет подрядчика.